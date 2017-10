Partilhar o artigo Catalunha: Primeira sondagem indica fim de maioria separatista no parlamento regional Imprimir o artigo Catalunha: Primeira sondagem indica fim de maioria separatista no parlamento regional Enviar por email o artigo Catalunha: Primeira sondagem indica fim de maioria separatista no parlamento regional Aumentar a fonte do artigo Catalunha: Primeira sondagem indica fim de maioria separatista no parlamento regional Diminuir a fonte do artigo Catalunha: Primeira sondagem indica fim de maioria separatista no parlamento regional Ouvir o artigo Catalunha: Primeira sondagem indica fim de maioria separatista no parlamento regional

Tópicos:

Carles Puigdemont, Democrático Catalão PDeCAT, Madrid, PSOE, Podemos, Popular PP, Republicana,