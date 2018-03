Catalunha. Supremo determina prisão de cinco líderes independentistas

RTP23 Mar, 2018, 17:36 / atualizado em 23 Mar, 2018, 19:25 | Mundo

O juiz Pablo Llarena ordenou a detenção da ex-presidente do parlamento catalão Carme Forcadell, o candidato à presidência do Governo regional, Jordi Turull, e os ex-conselheiros (ministros regionais) Raúl Romeva[responsáveo pelas relações exteriores], Josep Rull [conselheiro do território] e Dolors Bassa [conselheiro do trabalho e assuntos sociais.



Llarena considera que estes políticos separatistas catalães atuaram em conluio nos últimos seis anos para executar um plano que levava a uma declaração de independência da Catalunha, contra a Constituição espanhola.



Tribunal acusa independentistas de rebelião

Rovira foge de Espanha

Jordi Turull fica assim impedido de assistir a uma nova sessão do parlamento catalão para tentar fazer a investidura de um presidente. Esta quinta-feira, a abstenção da CUP inviabilizou a investidura de Turull para liderar a Generalitat.O Supremo Tribunal acusou esta sexta-feira 13 líderes independentistas, entre os quais Carles Puigdemont, pelo crime de rebelião, punível até 25 anos de prisão.Entre os acusados encontram-se Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Marta Rovira e a ex-presidente do Parlamento da Catalunha Carme Forcadell. O crime de rebelião é punido com até 25 anos de prisão.A acusação foi tornada pública no dia para o qual o Supremo Tribunal tinha convocado a audiência a seis dirigentes independentistas.Entre os convocados ao Supremo Tribunal estava Marta Rovira, dirigente da Esquerda Republicana da Catalunha, o segundo maior partido do bloco independentista do Parlamento de Barcelona. Esta manhã, Rovira anunciou que não iria comparecer em tribunal e que tinha decidido fugir de Espanha.“Hoje vou seguir um caminho duro, um caminho que, infelizmente, muitos outros tiveram de seguir. O caminho do exílio”, revela a secretária-geral da ERC no documento divulgado esta manhã. Marta Rovira justifica a sua decisão por ver a sua “liberdade de expressão censurada por tribunais que intimidam e que aplicam – descaradamente – critérios políticos”.“É a única forma que tenho de recuperar a minha voz política. É a única forma que tenho de erguer contra o Governo do PP, que persegue todos os que estão a favor do voto e que castiga qualquer um que tente mudar o que está preestabelecido”, afirma ainda.Marta Rovira termina a carta com vivas à “liberdade, justiça, igualdade, fraternidade” e a uma “República catalã para todos”. Marta Rovira é a secretária-geral da Esquerda Republicana da Catalunha. O presidente do partido e ex-vice-presidente da Generalitat Oriol Junqueras encontra-se detido desde novembro de 2017.