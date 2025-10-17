"Causou grande dano". Igreja Luterana da Noruega pede desculpas à comunidade gay

"A igreja na Noruega causou vergonha, grande dano e dor às pessoas LGBTQ+", afirmou o bispo presidente, Olav Fykse Tveit, na quinta-feira, num dos espaços LGBTQ+ mais proeminentes de Oslo. "Isso nunca deveria ter acontecido e é por isso que peço desculpas hoje".







No seu discurso Olav Fykse Tveit recordou que, em 2022, "os bispos da Igreja da Noruega reconheceram que a instituição que dirigimos infligiu sofrimento e feridas às pessoas homossexuais" e reconheceu que a "discriminação, o tratamento desigual e o assédio" levaram algumas pessoas a perder a fé. "É justo que assumamos as nossas responsabilidades como Igreja e apresentemos as nossas desculpas", sublinhou.





À semelhança de muitas religiões em todo o mundo, a Igreja Luterana Evangélica marginalizou as pessoas LGBTQ+, recusando-se a permitir que se tornassem pastores ou se casassem na igreja. Na década de 1950, os bispos da Igreja da Noruega consideraram os homossexuais "um perigo social de proporções mundiais" e os seus atos "perversos e desprezíveis".





Com o tempo a Igreja da Noruega, a maior comunidade religiosa do país com 3,4 milhões de membros, adotou uma abordagem mais liberal, acompanhando lentamente a sociedade norueguesa que se tornou a segunda no mundo a permitir uniões entre pessoas do mesmo sexo, em 1993, e o primeiro país escandinavo a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2007, a Igreja da Noruega começou a aceitar pastores homossexuais e, desde 2017, os casais do mesmo sexo podem casar-se na igreja. Em 2023, Olav Fykse Tveit participou na Marcha do Orgulho, uma estreia para a igreja.





O pedido de desculpas bispo presidente ocorreu no London Pub, um bar da comunidade gay de Oslo, que foi alvo do tiroteio de 2022 que fez dois mortos e deixou nove gravemente feridas durante as celebrações da Marcha do Orgulho de Oslo.





O autor do ataque, Zaniar Matapour, um norueguês de origem iraniana que jurou lealdade ao Estado Islmâmico, foi condenado a pelo menos 30 de anos de prisão pelos homicídios.