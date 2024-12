Cem soldados norte-coreanos mortos na guerra

A informação foi avançada numa sessão da comissão dos serviços secretos da Assembleia Nacional (Parlamento), indicou o deputado do Partido do Poder Popular (PPP, no poder) Lee Seong-kwon, em conferência de imprensa.

Este mês "participaram em combates reais, durante os quais pelo menos 100 mortes foram registadas", declarou Lee, citando os serviços de informações sul-coreanos.

Esta semana, os Estados Unidos e a Ucrânia tinham já indicado que centenas de soldados norte-coreanos foram mortos ou ficaram feridos em combates com o exército ucraniano, na região russa de Kursk.

Confrontada com a invasão de Moscovo há quase três anos, a Ucrânia lançou uma ofensiva surpresa em Kursk, no início de agosto.

Vários milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia nas últimas semanas para apoiar o exército russo, na sequência da assinatura de um acordo de defesa mútua entre Moscovo e Pyongyang, que prevê "assistência militar imediata" em caso de agressão armada por parte de países terceiros.