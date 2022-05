Charles Michel visita Moldova em contexto de tensão face à Rússia de Putin

A 27 de abril, em mensagem publicada no Twitter, Charles Michel expressava “total solidariedade” para com a Moldova, face a “”. Isto após uma sequência de explosões que geraram o receio de uma expansão da guerra.

Antena 1

”, escrevia então o presidente do Conselho Europeu.

O presidente do Conselho Europeu reúne-se em Chisinau com a presidente moldova, Maia Sandu. Está prevista uma conferência de imprensa conjunta.

As autoridades da região separatista russófona do leste da Moldova indicaram, no final do mês passado, que foi atacada uma vila onde se localiza um depósito de munições do exército russo, na fronteira com a Ucrânia.Dias antes, a 22 de abril,A Moldova submeteu de imediato parte do questionário com vista à adesão à União Europeia.

c/ agências