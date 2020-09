Charlie Hebdo. Principal suspeito admite ataque armado na antiga redação

O principal suspeito confessou que o alvo do ataque era o jornal satírico Charlie Hebdo. A informação foi avançada por uma fonte da France Info e já confirmada pela RTP.



Apesar de o local da atual redação ser secreto, o jovem paquistanês de 18 anos escolheu este sítio por ser simbólico e por terem sido republicados os desenhos que satirizavam o profeta Maomé. Prossegue agora o interrogatório ao autor.



Um segundo suspeito detido na sexta-feira numa estação de metro por suspeitas de ligação ao crime foi, entretanto, libertado. Depois de verificados todos os indícios e ouvidas várias pessoas, os investigadores concluíram que o argelino de 33 anos tinha sido apenas testemunha do ataque.



O principal suspeito chegou a França há três anos, enquanto menor não acompanhado, e foi na altura entregue à Segurança Social. Viveu numa residência do Estado até agosto, quando atingiu a maioridade.



Durante o interrogatório, o jovem terá demonstrado raiva devido à republicação dos cartoons pelo Charlie Hebdo, de acordo com a fonte consultada pela RTP.





Outras fontes ligadas à investigação informaram que este principal suspeito, que afirma ter nascido no Paquistão, "assumiu a responsabilidade pelo seu ato, colocando-o no contexto da republicação de caricaturas [do profeta Maomé pelo jornal], algo que não conseguia suportar".



"Foi claramente um ato de terrorismo"



Quase seis anos depois do ataque que deixou 12 pessoas mortas na redação do Charlie Hedbo, o edifício onde antes se situava a redação, nos arredores de Paris, foi novamente palco de um alegado atentado.

, que ocupou os antigos escritórios do Charlie Hebdo em 2015, após o ataque em janeiro. Nessa altura, a equipa do Hebdo esvaziou os escritórios e trabalha agora a partir de uma localização secreta.Desta vez,Seis outras pessoas com ligação a esse jovem foram também detidas para serem interrogadas. Os esfaqueamentos ocorreram depois de o jornal Charlie Hebdo ter republicadocom o profeta Maomé.“Foi claramente um ato de terrorismo islamista”, considerou o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, que apontou ainda falhas às forças de segurança. O responsável do Governo acredita queO prefeito da polícia justificou a decisão de não reforçar a segurança junto à antiga redação com o facto de não existirem indícios de qualquer ameaça concreta em torno do edifício.Entretanto, a Procuradoria Nacional Anti-Terrorista de França (PNAT) abriu uma investigação, apontando a localização do ataque e a altura em que ocorreu como fatores-chave na suspeita de ato terrorista.

Aumento de segurança junto a sinagogas

Em entrevista à estação France 2 na noite de sexta-feira,“Foi na rua onde costumava ficar a redação do Charlie Hebdo. É desta forma que os terroristas islâmicos operam”, declarou, acrescentando que ordenouo dia mais sagrado do calendário judaico.Ainda segundo Gérald Darmanin, o principal suspeito, de 18 anos,e, apesar de já ter sido detido anteriormente por transportar consigo uma arma branca, não era reconhecido como apoiante do autoproclamado Estado Islâmico.Continuam a decorrer os julgamentos das 14 pessoas acusadas de ajudarem dois jihadistas durante o ataque de 2015, que fez 12 vítimas mortais. Para marcar o arranque dos julgamentos, a redação do Charlie Hebdo republicou os cartoons que terão originado o episódio fatal há cinco anos, o que terá merecido uma renovada ameaça do grupo extremista Al-Qaeda.A diretora de recursos humanos do jornal satírico disse esta semana ter saído da própria casa depois de receber ameaças de morte.