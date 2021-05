Chegam a Timor-Leste primeiras 20 mil vacinas oferecidas pela Austrália

O carregamento, o primeiro de vários prometidos pela Austrália, chegou cerca de um mês depois das primeiras 24 mil doses, neste caso oferecidas a Timor-Leste no âmbito do programa multilateral COVAX.

O embaixador australiano em Díli, Peter Roberts, destacou, ao receber as vacinas no aeroporto com a ministra dos Negócios Estrangeiros timorense, Adaljiza Magno, que o carregamento é o primeiro de vários que vão ocorrer ao longo dos próximos meses.

"Para já, chegaram estas 20 mil e contamos poder trazer mais dez mil dentro de duas semanas. Os carregamentos estarão dependentes da capacidade de produção das vacinas na Austrália", disse à Lusa.

As vacinas fazem parte de um programa alargado de apoio do Governo australiano a Timor-Leste, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, que regista números elevados de infeções.

O pacote de apoio da Austrália ao programa de vacinação timorense ascende a 18,8 milhões de dólares (15,6 milhões de euros).

"Este valor inclui fundos para adquirir e distribuir vacinas seguras para toda a população em Timor-Leste, para cobrir 80% da população não coberta pela COVAX", explicou o embaixador australiano, numa mensagem publicada na página oficial da representação diplomática em Díli na rede social Facebook.

"As dez mil doses fazem parte desse contributo. Estamos ainda a fornecer assistência prática e técnica, incluindo no armazenamento em frio, logísticas e educação sobre saúde pública", referiu.

Com os primeiros 2.400 frascos da vacina da AstraZeneca enviados para o país, Timor-Leste vacinou 28.331 pessoas, mais do que o previsto, de acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde timorense e com o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Normalmente, os produtores adicionam sempre uma quantidade extra em cada frasco e isso permite vacinar mais pessoas", explicou à Lusa Arvind Mathur.

Ainda que cada frasco contemple cerca de dez doses da vacina, o responsável afirmou que, neste caso, cada unidade tinha 6,2 mililitros, o que permite administrar 12 doses e assim ampliar ligeiramente o número de pessoas que recebeu a primeira dose.

"O produtor coloca sempre mais quantidade exatamente para o caso de haver perdas e isso é assim para todas as vacinas, não apenas para as vacinas da covid-19", referiu.

A primeira dose foi administrada a 15.752 pessoas em Díli, duas mil vacinas em Baucau, 1.500 no enclave de Oecusse-Ambeno e 1.200 em Bobonaro, com as vacinas a chegarem a todos os municípios, indicou o Ministério da Saúde timorense.

Tendo em conta a população estimada timorense, cerca de 1,4 milhões de pessoas, a taxa de cobertura da população com a primeira dose é de cerca de 2%.

Arvind Mathur disse que o segundo carregamento de vacinas do mecanismo multilateral Covax, cerca de 3.780 frascos, "deverá chegar na terceira semana de maio". Primeiro, serão administradas segundas doses e, com o remanescente, idosos e pessoas com comorbidade.

Um terceiro carregamento do mecanismo Covax é esperado em junho.

No caso do primeiro lote de 20 mil doses que a Austrália enviou para Timor-Leste, destinam-se a pessoas que vão receber a primeira dose.

Além das vacinas, Timor-Leste recebeu também apoio humanitário de resposta às cheias do início de abril, incluindo redes mosquiteiras e filtros de água. Um segundo carregamento deste tipo de material é esperado ainda hoje.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.214.644 mortos no mundo, resultantes de mais de 153,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.981 pessoas dos 837.715 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.