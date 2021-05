Chico Buarque lidera manifesto que pede destituição de Bolsonaro

Intitulado "Artistas Pelo 'Impeachmen'`(destituição)", o manifesto tece duras críticas à gestão de Bolsonaro durante a pandemia de covid-19, que fez mais de 423 mil mortos e 15,2 milhões de infetados no Brasil, um dos países mais afetados pela crise sanitária em todo o mundo.", indica o manifesto divulgado no `site` da organização Jornalistas Livres.", frisa o texto.A par do manifesto, foi ainda lançado um abaixo-assinado pela destituição do atual chefe de Estado brasileiro, num evento virtual que juntou nomes como o do cantor e compositor Ivan Lins, a atriz Malu Galli, o músico Zeca Baleiro, o indígena Ailton Krenak, o rapper Emicida ou a atriz Maria Bopp.", defendeu Ivan Lins no encontro.A carta coletiva foi concluída com um convite a toda a "sociedade brasileira" para "uma unificação dos diversos esforços sociais, políticos e culturais" visando "estancar o genocídio nacional".", reforça o manifesto.", frisa.

Até ao final da noite de segunda-feira, o abaixo-assinado pela destituição de Bolsonaro já contava com cerca de 19.800 assinaturas.





c/agências