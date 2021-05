China deteta dois casos por contágio local

As duas infeções locais foram diagnosticadas na província oriental de Anhui. A China não tinha casos por contágio local desde 21 de abril.

Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, as investigações preliminares revelaram que um dos pacientes teve contacto com um viajante estrangeiro, na cidade de Dalian, no nordeste da China, e, mais tarde, com o outro infetado.

As autoridades restringiram a mobilidade dos residentes nas áreas afetadas e começaram a realizar testes de ácido nucléico.

Os outros cinco casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste) e Fujian (leste).

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 285, entre os quais um em estado grave.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 90.815 casos da doença e 4.636 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 840.929 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.