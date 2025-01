China estuda uso de envio de energia por laser para explorar a lua

Tecnologia que pode fornecer energia a sondas e equipamentos durante as longas noites lunares, de 14 dias, período em quando as temperaturas caem para até -200°Celsius, além de apoiar operações em crateras permanentemente sombreadas que podem conter água congelada, sendo este um recurso valioso para o futuro na exploração espacial e instalação de recurso humanos no satélite natural terrestre.







Para já os investigadores estão a avaliar a viabilidade do uso deste tipo de transmissão de energia, através de orbitadores lunares. E recomendam já o desenvolvimento de tecnologias-chave, seguido por testes em órbita.





O funcionamento do sistema LWPT baseia-se na transmissão de energia de satélites em órbita para recetores na superfície lunar, convertendo luz em eletricidade. Esta abordagem oferece uma alternativa aos limitados sistemas de radioisótopos e aos reatores nucleares, que são ideais para bases maiores, mas trazem preocupações de segurança e complexidade operacional.







Imagem do rover chinês Yutu-2, fotografado pelo módulo de pouso da missão Chang'e-4, janeiro de 2019. Crédito: China Lunar Exploration Program/China National Space Administration.











Identificaram também os desafios que esta tecnologia pode acarretar, como eficiência energética, alcance de transmissão e precisão de sistemas de laser,que impedem a utilização eficaz do LWPT, por isso recomendam avanços tecnológicos e testes em órbita para validar a aplicação prática.





O LWPT é visto já como uma solução para alguns dos desafios energéticos enfrentados durante a exploração lunar, oferecendo flexibilidade e escalabilidade em condições de vácuo, de acordo com um artigo publicado no Journal of Deep Space Exploration.





Apoio ao Projeto ILRS e a Exploração Lunar da China

A tecnologia LWPT será crucial para a implementação da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), que a China pretende construir na década de 2030.







Já agendadas para começar a testar esta tecnologia estão as missões Chang’e-7 e Chang’e-8, em 2026 e 2028, com destino programado para o Polo Sul lunar, onde esperam encontrar gelo em crateras sombreadas.





E a capacidade de fornecer energia confiável será essencial para o desenvolvimento sustentável destas iniciativas.Além disso, a China também pesquisa energia solar baseada no espaço, prevendo a geração de eletricidade em órbita geoestacionária , com intuito da enviar para a Terra, com testes programados a partir da estação espacial Tiangong.

Lixo espacial no Espaço Cislunar. Um Novo Desafio

Com o aumento da atividade lunar, surge outra preocupação: o acumular de lixo espacial em órbitas cislunares e ao redor da Lua. Um problema que já se verifica em torno do globo terrestre e que aos poucos vai ocupando outros espaços em torno da órbita lunar e da própria lua.





E como não existe um mecanismo de limpeza natural, como a atração que a atmosfera da Terra induz em destroços em órbita, os fragmentos deixados pelas missões vão a ficar a pairar no espaço, sem controlo, presos na gravidade lunar, representando riscos para futuras missões.





Quem levanta o alerta dos detritos cislunares são os investigadores Arly Black e Carolin Frueh da Purdue University em West Lafayette, Indiana.







A equipa identificou uma série de problemas na pesquisa realizada , tendo publicado recentemente os resultados no Advances in Space Research , o periódico do Committee on Space Research.





“Dado o renovado interesse pela exploração lunar, espera-se que a população cislunar aumente significativamente nos próximos anos”, afirmou Black. “E se aprendemos alguma coisa com a análise da fragmentação próxima à Terra, não podemos esperar que uma capacidade (igualmente) crítica seja alcançada para depois abordar as questões em torno dos detritos.”







Investigadores alertam para a necessidade de ferramentas que monitorem e caracterizem esses detritos, pois os fragmentos podem viajar entre a Terra e a Lua, ameaçando satélites e veículos de exploração espacial.







“Alguns fragmentos vão continuar a viajar e cruzar a região entre a Terra e a Lua, sendo um perigo para as missões espaciais ativas naquela região”, observou Frueh. "Até mesmo os escombros que deixam o sistema Terra-Lua na direção do Sol podem retornar, décadas depois", salienta.





O novo estudo aborda o Problema Circular Restrito de Três Corpos (CR3BP) e o problema de povoar o espaço cislunar com fragmentos de detritos. Crédito: Clark/Frueh/Purdue University







Um problema que reforça a urgência de uma maior conscientização e planeamento para minimizar os impactos negativos da exploração espacial, num período em que são cada vez mais os países que olham para o Espaço como uma fonte de expansão humana , estratégica e económica.