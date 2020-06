Chineses no Ártico

A nova Rota no Mar do Norte estende-se ao longo da costa Norte da Rússia. Conecta o Estreito de Bering ao Mar da Noruega. E traz grandes perspectivas comerciais entre o Leste da Ásia e a Europa. A navegação ao longo desta Rota do Mar do Norte leva muito menos tempo do que os cursos tradicionais do Sul, que passam pelo Pacífico e pelo Índico. Ainda está pouco desenvolvida. Mas a Rússia e a China colaboram para o incremento de infraestruturas que a tornem comercialmente viável. As instalações portuárias em toda a costa ártica da Rússia – que inclui locais como Murmansk, Vladivostok e Arkhangelsk – vão permitir o uso de vias circumpolares para transporte comercial e extração de recursos naturais. Esse acordo bilateral entre a Rússia e a China tem sido chamado de “ Rota da Seda Polar ”. Até agora, tudo parece bem.

O problema é que este percurso não é apenas para navios mercantes. Pode servir também para navios militares. Por aqui, Pequim pode enviar a sua Marinha de Guerra para Atlântico Norte. E, com possível cooperação russa, poderão recolher informações, ou fazer acções de dissuasão. É uma rota que traz grandes vantagens para a China – evitam-se pontos de estrangulamento críticos (como o Estreito de Malaca e o Canal do Suez) que a Marinha dos EUA poderá facilmente bloquear para prejudicar a economia da China em caso de guerra. Porém, vai tornar o Estreito de Bering, o Mar da Noruega e o chamado GIUK Gap (ponto comum entre a Gronelândia, a Islândia e o Reino Unido) em zonas críticas e de grande relevância estratégica. Logo, na perspectiva chinesa, a segurança da Rota do Mar do Norte dependerá de uma relação estável com a Rússia.





2) Os Recursos Naturais











A China vai aumentar a sua presença no Ártico e vai multiplicar os esforços à medida que a importância da região aumentar. Adoptou, como é hábito, uma retórica que enfatiza a cooperação e os benefícios mútuos. Faz investimentos em países na região, sobretudo em minas e infraestruturas de transporte, que podem ser ferramentas geoeconómicas para exercer influência política e militar. No futuro, por exemplo, estas instalações poderão vir a hospedar uma presença militar. Assim é no caso da Gronelândia e da Islândia. Estima-se que o Ártico contenha 20 a 25% das reservas mundiais de petróleo e gás inexploradas. Além disso, é rico em minérios (metais ferrosos, platina, paládio, cobalto, urânio) e elementos de terras raras – vitais para a chamada “Quarta Revolução Industrial”, nomeadamente a Internet das Coisas e Inteligência Artificial. A sua extração está a tornar-se cada vez mais fácil e economicamente viável. Veja-se que já em 2015 Pequim começou a investir em operações de mineração na Gronelândia. Em plena Guerra-Fria tecnológica com os EUA , a China quer assumir-se como o fornecedor dominante mundial de elementos de terras raras.É importante também lembrar que Pequim está a colaborar activamente com a Rússia para desenvolver os recursos energéticos e minerais da Rota do Mar do Norte e da Sibéria, principalmente o campo de gás de Yamal . Em contexto de rivalidade partilhada com os EUA, isto ajuda o propósito de fortalecer a parceria sino-russa.A China vai aumentar a sua presença no Ártico e vai multiplicar os esforços à medida que a importância da região aumentar. Adoptou, como é hábito, uma retórica que enfatiza a cooperação e os benefícios mútuos. Faz investimentos em países na região, sobretudo em minas e infraestruturas de transporte, que podem ser ferramentas geoeconómicas para exercer influência política e militar. No futuro, por exemplo, estas instalações poderão vir a hospedar uma presença militar. Assim é no caso da Gronelândia e da Islândia.