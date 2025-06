CIA sai em defesa de Trump e diz que instalações nucleares iranianas foram "severamente danificadas"

My statement confirming CIA intelligence which contradicts illegally sourced public reporting regarding the destruction of key Iranian nuclear facilities. pic.twitter.com/Ln3b4hfELc — CIA Director John Ratcliffe (@CIADirector) June 25, 2025

Donald Trump rapidamente desmentiu as conclusões deste relatório, classificando-as como “notícias falsas”.

EUA e Irão vão reatar conversações na próxima semana

lê-se numa nota partilhada pelo diretor da CIA, John Ratcliffe, nas redes sociais, abstendo-se, no entanto, de confirmar que o programa nuclear foi destruído, tal como disse Donald Trump.A declaração apoia os argumentos do presidente norte-americano e diverge do relatório dos serviços secretos, divulgado na quarta-feira, que sugere que o ataque norte-americano às instalações nucleares do Irão não destruiu o programa nuclear do país e provavelmente apensas o atrasou em alguns meses.A diretora dos serviços secretos norte-americanos, Tulsi Gabbard, também se manifestou em apoio a Trump, alegando que as instalações nucleares iranianas “foram destruídas”.Após a divulgação do relatório dos serviços secretos do Pentágono, a Casa Branca tentará limitar a partilha de documentos confidenciais com o Congresso, segundo avançaram meios de comunicação norte-americanos.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrageiros do Irão disse à, na quarta-feira, que as instalações nucleares “foram seriamente danificadas”. No entanto, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) é mais cético e diz que há uma possibilidade de Teerão ter transferido grande parte do urânio altamente enriquecido para outro lugar.“De qualquer forma, o conhecimento tecnológico e a capacidade industrial estão lá. Isso ninguém pode negar. Portanto, precisamos de trabalhar em conjunto com eles”, disse Grossi, acrescentando que a sua prioridade era o regresso dos inspetores da AIEA às instalações nucleares."Vamos falar com eles na próxima semana, com o Irão. Podemos assinar um acordo. Não sei. Para mim, não acho que seja assim tão necessário", disse Trump, não fornecendo detalhes sobre o local onde se realizará ou quem participará neste encontro., disse o presidente norte-americano, referindo-se às acusações ocidentais de que o Irão estaria a enriquecer urânio com pureza suficiente para construir armas nucleares.Trump disse estar confiante de que Teerão procurará um caminho diplomático rumo à reconciliação e garante que não permitirá que o Irão tente reconstruir o seu programa nuclear. "Não deixaremos que isso aconteça. Primeiro, militarmente, não o faremos", disse.