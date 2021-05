Cientistas defendem. Fuga de vírus de laboratório não pode ainda ser descartada

De acordo com este grupo de reputados cientistas, que deixaram clara esta posição numa carta que escreveram e enviaram à revista Science, a investigação sobre a origem do novocoronavírus tem que ser rigorosa e baseada em factos que provem e deitem por terra a teoria de que possa ter começado num laboratório.







"As teorias de libertação acidental de um laboratório permanecem viáveis", afirmam estes cientistas no documento enviado à Science.



Dizem eles que a investigação realizada pela Organização Mundial da Saúde sobre a origem do vírus não fez uma "consideração equilibrada" sobre a teoria de que o vírus possa ter sido posto a circular após falhas ou incidente num laboratório.

"São necessárias mais investigações para determinar a origem da pandemia", disseram os 18 cientistas, incluindo Ravindra Gupta, microbiologista clínico da Universidade de Cambridge, e Jesse Bloom, que estuda a evolução dos vírus no Centro de Pesquisa do Cancro Fred Hutchinson.





No relatório final dessa investigação da OMS, que foi realizado em conjunto com cientistas chineses, ficou escrito que a fuga do vírus de um laboratório seria uma hipótese "extremamente improvável". A OMS acredita que o vírus terá entrado em circulação muito provavelmente depois de ter sido transmitido de morcegos para humanos através de um outro animal.





Estes cientistas dizem que a investigação tem que ser mais profunda. A acrescentam: "Nesta época de infeliz sentimento anti-asiático em alguns países, notamos que, no início da pandemia, foram médicos, cientistas, jornalistas e cidadãos chineses que compartilharam com o mundo informações cruciais sobre a disseminação do vírus - muitas vezes com grande custo pessoal."





c/ agências