Cimeira UE-Ucrânia. Bruxelas anuncia novos apoios a Kiev e assegura total apoio

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

“É bom estar de volta a Kiev, na minha quarta visita desde a invasão pela Rússia. Desta vez, acompanhada pela minha equipa de comissários”, escreveu von der Leyen no Twitter.. E para aprofundar ainda mais o nosso apoio e cooperação”, acrescentou.Von der Leyen está acompanhada pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e outros 14 responsáveis políticos da Comissão Europeia, para se reunirem com membros do Governo ucraniano, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky.Bruxelas descreveu esta visita e a cimeira como"face à agressão injustificada" da Rússia.A cimeira acontece numa altura em que Kiev quer acelerar o processo de adesão à UE, caminho que deverá ser longo, devido às reformas necessárias mas difíceis de realizar por Kiev, principalmente num contexto de guerra.

UE duplica número de soldados a serem treinados

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

(1/2) pic.twitter.com/cLTspN6MBz — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

No encontro com Zelensky na sexta-feira, a UE deverá discutir, assim como o aumento do acesso de produtos ucranianos ao mercado europeu. Em cima da mesa deverão estar ainda as necessidades de energia de Kiev e a aplicação de mais sanções à Rússia.Esta quinta-feira, Josep Borrell anunciou, prometendo também 25 milhões de euros para a desminagem de áreas recapturadas pela Ucrânia."A Europa permanece unida à Ucrânia desde o primeiro dia. E continuará do vosso lado para vencer e reconstruir", escreveu no Twitter o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros.Bruxelas já destinou, desde o início da guerra,, incluindo quase 12 mil milhões em apoio militar e 18 mil milhões para ajudar a governar o país este ano, mas recusa-se a oferecer um caminho rápido para a adesão do país à UE."A simples verdade é que ainda não chegamos a essa fase", disse um membro da UE à agência Reuters.

Moscovo compara UE aos nazis

Em reação ao encontro entre Bruxelas e Kiev,e comparou-a aos nazis, apontando o dedo a Ursula von der Leyen.“[A presidente da Comissão Europeia] declarou que o resultado da guerra deve ser a derrota da Rússia (...), de modo a que não recuperemos durante décadas”, criticou o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, numa entrevista à televisão russa., questionou, comparando a situação à “solução final da questão judaica”, o holocausto orquestrado pelas forças nazis.Segundo Lavrov, o Ocidente não usa “câmaras de gás”, mas faz de tudo “para que a Rússia deixe de existir como potência”. O responsável usou como exemplo o apoio militar cedido pelas forças ocidentais à Ucrânia, considerando-o uma “escalada” no conflito, nomeadamente devido à entrega de armamento de longo alcance.Já o presidente Vladimir Putin, procurando mais uma vez justificar a invasão,. O líder russo deverá liderar esta quinta-feira as cerimónias do 80.º aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalinegrado.