Clima e combustíveis fósseis. Comentários do presidente da COP28 levantam onda de críticas

Não existe ciência que ateste que o fim dos combustíveis fósseis ajudem a atingir a meta da redução de 1,5 graus celsius e a eliminação rápida de carvão, petróleo e gás pode levar o mundo “de volta às cavernas”. Al Jaber, presidente da COP28, proferiu estas palavras a 21 de novembro, poucos dias antes do início da cimeira do clima a ter lugar no Dubai.



Uma das primeiras vozes críticas face às palavras de Al Jaber foi Al Gore, antigo vice-presidente dos Estados Unidos, que considera que estabelecer uma data limite para utilização de combustíveis fósseis seria um marco para a humanidade, não fazendo qualquer sentido colocar um presidente de uma petrolífera como responsável por uma cimeira do clima.



John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para o clima, decidiu abordar a questão e forma diplomática, dando o benefício da dúvida a Al Jaber. “Penso que aquilo que ele tentou dizer foi que a ciência não dá uma abordagem particular, não diz para fazer aquilo ou fazer outra coisa”, afirmou Kerry.



A representante dos Estados mais pequenos pede que Sultan Al Jaber se responsabilize com um fim para a utilização dos combustíveis fósseis, de acordo com o Guardian.



“Vamos responsabilizá-lo pelas declarações. Se 1,5 graus é o pináculo das negociações, na prática isso significa o fim da utilização de combustíveis fósseis, que é o que a ciência já explicou. É por onde começamos e será onde iremos terminar. Na minha perspetiva, vamos estar à espera da liderança da presidência para cumprir com o que foi dito”, disse Tina Siege, enviada especial do clima das Ilhas Marshall.

O porta-voz da COP 28 também já falou sobre as declarações de Al Jaber, dizendo aos repórteres que a presidência está a ser constantemente “minada” e que Al Jaber quer colocar a utilização dos combustíveis fósseis como um dos assuntos principais da conferência.



O próprio Al Jaber convocou uma conferência de imprensa para explicar as palavras que proferiu. Alegou que o que disse foi “mal interpretado”.



"Deixem-me que me apresente. Sou um engenheiro. É a ciência, o respeito pela ciência, a minha convicção pela ciência e a minha paixão pela ciência que me permitiram progredir na minha carreira. A redução da utilização ou o fim do uso dos combustíveis fósseis é essencial. Tem de ser feito de forma ordeira, justa e responsável", declarou.