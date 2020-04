Comissão dos EUA coloca Índia na lista negra da liberdade religiosa

Na linha de fogo da avaliação, a nova Lei da Cidadania, aprovada pelo Parlamento indiano em 2019 e classificada pelas Nações Unidas como "profundamente discriminatória".

A nova legislação abriu os braços da Índia a seis grupos religiosos de países vizinhos, deixando de fora os muçulmanos.





O relatório da Comissão alega que o Governo de Modi, reeleito o ano passado, tem estado a seguir políticas que violam a própria Constituição indiana e que prejudicam ativamente os seus 172 milhões habitantes muçulmanos.



Estes constituem a terceira maior população muçulmana do mundo. A população muçulmana da Índia é a maior num país de maioria não muçulmana. O primeiro-ministro tem fechado os olhos a campanhas de ódio e de perseguição num consentimento tácito, refere a USCIRF.



Para Nova Deli, o relatório anual da Comissão, publicado esta terça-feira, distorceu de forma inconcebível a realidade do que ocorre no país.



"Os comentários preconceituosos e tendenciosos contra a Índia não são novidade. Mas desta vez, a deturpação atingiu novos patamares", reagiu o porta-voz do ministério dos Negócios estrangeiros da Índia, Anurag Srivastava.

Para a Comissão, devido à degradação abrupta da sua liberdade religiosa desde 2019, a Índia deveria ser considerada um "país especialmente preocupante", o grau mais grave da escala utilizada na classificação e que abre caminho a sanções.



Ao justificar a inclusão da Índia na lista negra, a Comissão aconselhou o Governo norte-americano a "impor sanções específicas as agências do Governo indiano e aos responsáveis pelas graves violações de liberdade religiosa, congelando os bens destes indivíduos ou proibindo a sua entrada nos Estados Unidos".



A recomendação não especificou nem organizações nem indivíduos.



No censo, 1.9 milhões de pessoas foram incapazes de produzir documentação de identidade indiana anterior a 1971 . Nesse ano, milhares de muçulmanos fugiram da guerra da independência do Bangladesh.

O presidente da Comissão, Tony Perkins, considerado um cristão conservador próximo de Donald Trump, decreveu a lei como um "ponto crítico" e afirmou-se preocupado com o impacto de um registo populacional recente em Assam , um Estado do nordeste da Índia.

O relatório denunciou ainda comentários do ministro do Interior, Amit Shah, que se referiu especificamente aos imigrantes muçulmanos como "térmitas".

Mais recentemente, já durante a pandemia do novo coronavírus, o Governo de Nova Deli responsabilizou missionários muçulmanos por um surto às portas da capital.







Pouco antes da imposição do confinamento, a congregação Tablighi Jamaat reuniu oito mil de fiéis durante três dias em março, no complexo do grupo, na área densamente povoada de Nizamuddin.

As acusações poderão ser um rastilho na animosidade hindu contra os muçulmanos, um dos grupos populacionais mais empobrecido do país e com escasso acesso a cuidados médicos.





Os muçulmanos são considerados um alto risco numa situação de pandemia e apesar da Índia estar a registar oficialmente um impacto quase inexistente até agora, com pouco mais de 31.300 casos e 1007 óbitos, no final de abril e numa nação de 1.3 mil milhões de habitantes. Mais de 800 milhões de indianos (80,5 % da população) são hindus. Os muçulmanos representam 13,4%, os cristãos 2,3%, e os siquistas 1,9%, com budistas, jainistas, judeus ou zoroastristas, entre outros, abaixo cada qual do 1%.





Devido à quarentena de 21 dias imposta pelo Governo a partir de 26 de março, centenas de pessoas foram forçadas a permanecer no complexo.