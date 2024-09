Comissão Europeia. Von der Leyen propõe portefólio de Serviços Financeiros para Albuquerque

(em atualização)



"Maria Luís Albuquerque será a comissária europeia para os Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento e isso será vital para completar a nossa União do Mercado de Capitais e para aumentar as nossas poupanças e o nosso investimento", anunciou Ursula von der Leyen em conferência de imprensa, à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Numa primeira reação ao anúncio o primeiro-ministro, Luís Montenegro, congratulou-se com "a qualidade e a coerência da composição" do Colégio de Comissários e realçou "a pasta crucial atribuída à Comissária Maria Luís Albuquerque".







"Será um setor vital para a competitividade da nossa economia, a concretização da União do Mercado de Capitais, o fomento do investimento privado e o reforço da capacidade de inovação europeia", indica o Gabinete do primeiro-ministro, em comunicado.







O primeiro-ministro considera que a pasta atribuída a Maria Luís Albuquerque é "uma matéria central para a Europa e para Portugal", que tem como objetivo a promoção do crescimento e do investimento económicos através da diversificação das fontes de financiamento, e que é "essencial ao progresso, à sustentabilidade do projeto social e económico da Europa, e à capacidade da União para corresponder às expetativas, necessidades e interesses dos cidadãos europeus e portugueses".







A proposta da Comissão foi conhecida na sequência de uma reunião com a Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, que junta a líder da assembleia europeia e os responsáveis dos partidos. Neste encontro, Von der Leyen apresentou a proposta do colégio de comissários para o próximo ciclo institucional, de 2024 a 2029, que deverá agora ser validada pelo Parlamento Europeu.

Numa publicação, na sua conta da rede social X, a presidente da Comissão Europeia apresentou os comissários europeus escolhidos e as respetivas pastas que vão liderar nos próximos cinco anos.

"Cada membro da minha equipa contribuirá com a sua própria experiência e perspectivas sobre a Europa. Juntos, seremos uma só equipa, trabalhando para um objetivo comum.", escreveu Ursula von der Leyen. "Tornar a Europa mais forte", especificou.

c/agências