Eurodeputados portugueses divididos com nomeação de Maria Luís Albuquerque

Arquivo AFP

O PSD, pela voz de Paulo Cunha, considera que é a pasta mais importante de sempre para Portugal e o PS, através de Marta Temido, diz que está preocupado com esta designação, tendo em conta o legado político da futura comissária portuguesa.



Tânger Correia, do Chega, admite que Maria Luís Albuquerque está fragilizada e Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, salienta que é uma pasta indicada para o perfil da representante portuguesa no Colégio de Comissários.



O CDS admite que é uma pasta importante, como refere Ana Miguel Pedro, mas Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, diz que tudo deve ser feito para evitar que Maria Luís Albuquerque fique responsável por áreas financeiras nesta Comissão.



Já o PCP admite que o objetivo deste portefólio é preocupante e João Oliveira diz que o que pretende é concentrar capitais.