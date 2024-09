Von der Leyen anuncia equipa de comissários que conta com Maria Luís Albuquerque

O primeiro-ministro já reagiu ao novo colégio de comissários apresentado por Ursula von der Leyen. Em comunicado, Luís Montenegro saúda as escolhas e diz que a pasta atribuída a Maria Luís Albuquerque é crucial.O primeiro-ministro considera este setor vital para a competitividade da economia portuguesa, à concretização da união do mercado de capitais, ao fomento do investimento privado e ao reforço da capacidade de inovação europeia.O anúncio da nova equipa de comissários foi acompanhado pela correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.