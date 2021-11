Confirmados 42 casos de Ómicron em dez países da União Europeia

As autoridades dos 27 países da União Europeia estão a analisar outros seis casos “prováveis”, acrescentou Andrea Ammon durante uma conferência de imprensa online organizada pela presidência Eslovénia da UE.

Os casos confirmados foram registados em faixas etárias mais jovens e os sintomas foram ligeiros ou assintomáticos.







“Para avaliar se a Ómicron escapa da imunidade, ainda temos de esperar que sejam feitas as análises em laboratórios com soros de pessoas que recuperaram. Espera-se que dentro de algumas semanas existam resultados”, frisou.

Quando é que a Ómicron chegou aos Países Baixos?

A nova variante da Covid-19 foi detetada nos Países Baixos antes dos dois voos que chegaram da África do Sul na passada semana, afirmaram as autoridades holandesas.Pelo menos 14 pessoas de voos de Joanesburgo e de Sacramento, a capital do Estado norte-americano da Califórnia, chegaram ao aeroporto de Schiphol, em Amesterdão a 26 de novembro, com a nova variante, confirmou o Instituto Nacional de Saúde Pública (RIVM).“Encontrámos a variante Ómicron em duas amostras de testes que foram feitos a 13 e 23 de novembro. Ainda não está claro de essas pessoas visitaram a África Austral”, acrescentou o RIVM.Cerca de 61 dos mais de 600 passageiros que chegaram, sexta-feira, aos Países Baixos em voos provenientes da África do Sul testaram positivo para a Covid-19 e estão em quarentena.As autoridades estão ainda a tentar contactar para a realização de testes cerca de cinco mil passageiros que viajaram para os Países Baixos em voos provenientes da África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia ou Zimbábue.