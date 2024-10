Continuam ataques entre Israel e Hezbollah. Blinken em Telavive em novo esforço para cessar-fogo

Ao início do dia, as sirenes antiaéreas soaram em diferentes zonas do centro e do norte de Israel, incluindo Telavive, depois de terem sido lançados vários projéteis a partir do Líbano. Num comunicado,Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF),Entretanto, o exército israelita declarou estado de emergência em Telavive e o tráfego aéreo no aeroporto Bem Gurion foi interrompido.Também na Alta Galileia e a norte dos Montes Golã, no norte do país, as sirenes ecoaram depois de terem sido lançados cerca de 15 mísseis do Líbano., asseguraram as autoridades israelitas, acrescentando que também tinha sido atingido um míssil em “terreno aberto” na região de Samaria e Modi’in Illit.De acordo com as autoridades libanesas, estes ataques em território israelita aconteceram após um bombardeamento nos subúrbios da capital do Líbano ter matado pelo menos quatro pessoas.

Ataque israelita com 'drone' em Beit Lahia

Também esta terça-feira,“Acreditamos que cerca de 56 mil pessoas foram deslocadas do norte da Faixa para a Cidade de Gaza desde o início das operações [israelitas]”, explicou à EFE um diretor da Agência da ONU para Refugiados, Sam Rosa.que causou mais de 500 mortes e dezenas de milhares de pessoas deslocadas, segundo dados da ONU. No entanto, milhares de pessoas recusam-se a abandonar as suas casas no norte, não tendo para onde ir e temendo ataques israelitas, especialmente depois de terem recebido inúmeras ordens de saída desde o início da guerra, há mais de um ano., referia o comunicado das IDF, no qual era descrito que as tropas completaram uma operação na área de Beit Lahia na qual desmantelaram “vários túneis de terroristas”.Já na segunda-feira,Entretanto, as autoridades libanesas indicaram que, refere o relatório do Ministério da Saúde do Líbano.No local do ataque continuam equipas de resgate para encontrar eventuais vítimas entre os escombros, avança a AFP.

Blinken em Israel para novas negociações

O secretário de Estado norte-americano chegou esta manhã a Israel. É a 11.ª visita de Antony Blinken à região desde o início da guerra entre os israelitas e o grupo islamita palestiniano Hamas.Prevê-se também que o secretário de Estado dos EUA debata o esperado ataque militar ao Irão e tente desencorajar qualquer movimento que possa agravar o conflito no Médio Oriente.

O governante norte-americano aterrou poucas horas depois de o Hezbollah ter lançado um grande ataque com ‘rockets’ contra o centro de Israel, que fez soar as sirenes de ataque aéreo nas zonas mais populosas do país, mas sem causar danos ou feridos aparentes.