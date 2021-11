Controlo aperta nas fronteiras. Teste negativo à covid-19 passa a ser obrigatório

A medida aplica-se a todas as fronteiras terrestres, marítimas, fluviais e aéreas. Mas é sobre as companhias aéreas que o Governo coloca especial pressão, com multas que podem chegar aos 20 mil euros por passageiro a pagar pelas transportadoras.



As coimas aumentam, assim, mais de dez vezes. A Associação das Companhias Aéreas em Portugal considera a medida desproporcional e diz pode até ser ilegal.



E em último caso, as sanções podem mesmo terminar na suspensão de voos das companhias para Portugal.