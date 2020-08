Conversa Capital com António Costa e Silva, Professor do IST

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o responsável pelo plano de retoma pós-covid19, considerou que o país será mais eficiente se for mais descentralizado e não criando "novas camadas" dentro da estrutura que já existe. Considera que é preciso mais descentralização e mais eficiência na utilização dos recursos.Sobre as verbas provenientes da União Europeia considera que a sua utilização só será eficiente se houver descentralização, mediante uma orientação global e estratégica. Admite no entanto que a corrupção é um problema e dai a proposta de um portal onde todas as verbas utilizadas são apresentadas de forma transparente.Na semana em que o INE revelou que o PIB registou uma quebra de 16,5 por cento em termos homólogos, Costa Silva vem lembrar que a situação do país é muito difícil, que é urgente apresentar uma resposta, porque se isso não acontecer, a situação vai agravar-se. Adianta que o primeiro-ministro "percebe a dimensão do desafio e está a mobilizar a máquina para dar uma resposta".Sobre a banca, que tem vindo a registar quebras na sequência da pandemia, o consultor do governo defende que tem de ser chamada para o processo de recuperação, "é indispensável", tem de dispor de condições concorrenciais e não pode ser penalizada, como foi por exemplo com a aplicação de uma taxa adicional por causa da pandemia.Uma entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e David Santiago do Jornal de Negócios.