COP28 arrasta-se com falta de consenso sobre combustíveis fósseis

Os Estados-membros da União Europeia, os EUA e muitos países insulares estão em desacordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Arábia Saudita em relação à eliminação gradual dos combustíveis fósseis.



O último rascunho do documento final, apresentado na segunda-feira no Dubai, não menciona a eliminação gradual de combustíveis fósseis. Em vez disso, o documento refere que as nações deveriam “reduzir o consumo e a produção de combustíveis fósseis de uma forma justa, ordenada e equitativa”. Ou seja, o documento de 21 páginas daria total liberdade aos países signatários do acordo de Paris para escolherem a sua forma de “reduzir” os combustíveis fósseis, sem obrigação.



A União Europeia considerou o documento “inaceitável” e os países insulares garantiram que não irão assinar a sua “certidão de óbito”.



Vários representantes de países presentes no Dubai criticaram a falta de ambição do texto final.



“Há um grupo grande, muito grande de países, mesmo uma supermaioria, que quer mais ambição”, disse o Comissário Europeu para o Clima, Wopke Hoekstra.



O texto é “inaceitável” e “muito abaixo da ambição necessária para manter as nossas ilhas acima da superfície da água”, denunciou Joseph Sikulu, responsável pelo Pacífico da ONG 350.org.



É “um insulto para aqueles de nós que vieram aqui para lutar pela nossa sobrevivência”, acrescentou.

O objetivo era que às 11h00 desta terça-feira (7h00 em Lisboa) se alcançasse uma “conclusão ordenada da conferência”, mas essa hora chegou sem qualquer acordo à vista.Em vez disso, o documento refere que as nações deveriam “reduzir o consumo e a produção de combustíveis fósseis de uma forma justa, ordenada e equitativa”. Ou seja, o documento de 21 páginas daria total liberdade aos países signatários do acordo de Paris para escolherem a sua forma de “reduzir” os combustíveis fósseis, sem obrigação.Vários representantes de países presentes no Dubai criticaram a falta de ambição do texto final.O texto é “inaceitável” e “muito abaixo da ambição necessária para manter as nossas ilhas acima da superfície da água”, denunciou Joseph Sikulu, responsável pelo Pacífico da ONG 350.org. À procura do “resultado mais ambicioso possível”

O presidente da COP28, Majid Al Suwaidi, já avançou que estão a trabalhar numa nova versão do texto do acordo baseado nas “linhas vermelhas” expressas pelos países que rejeitaram a primeira proposta.



"Passamos a última noite a discutir e a receber 'feedback' e isso colocou-nos numa posição para redigir um novo texto, que inclui todos os elementos de que precisamos para um plano compreensivo até 2030", afirmou o embaixador Majid Al Suwaidi.



"O texto que divulgámos foi um ponto de partida para a discussão. É completamente normal para um processo assente no consenso. Sabíamos que as opiniões eram polarizadas, mas não sabíamos quais eram as linhas vermelhas dos países", acrescentou.



“O objetivo é chegar a um consenso”, disse Al Suwaidi aos jornalistas durante uma conferência de imprensa. "Todos gostaríamos de terminar a tempo, mas todos queremos alcançar o resultado mais ambicioso possível. Esse é o nosso único objetivo", garantiu.



O diretor-geral da COP28 avançou que os delegados querem incluir neste novo esboço uma menção “histórica” sobre o futuro dos combustíveis fósseis.



"Nesta COP estamos a tentar fazer algo que nunca foi feito antes, algo histórico. Parte disso é incluir os combustíveis fósseis no texto. Se pudermos, isso seria histórico", disse Al Suwaidi aos jornalistas.



Outro dos compromissos menos controverso presente no documento final consiste em triplicar a capacidade de energia renovável até 2030.



As empresas consideram o compromisso “realista”, mas salientam que não é fácil. "É realista, mas há elementos que precisam ser resolvidos, como licenças, arrendamentos, conexões à rede", disse Anders Opedal, presidente-executivo da norueguesa Equinor, uma importante empresa de energia renovável, à Reuters. O presidente da COP28, Majid Al Suwaidi, já avançou que estão a trabalhar numa nova versão do texto do acordo baseado nas “linhas vermelhas” expressas pelos países que rejeitaram a primeira proposta."O texto que divulgámos foi um ponto de partida para a discussão. É completamente normal para um processo assente no consenso. Sabíamos que as opiniões eram polarizadas, mas não sabíamos quais eram as linhas vermelhas dos países", acrescentou.“O objetivo é chegar a um consenso”, disse Al Suwaidi aos jornalistas durante uma conferência de imprensa."Nesta COP estamos a tentar fazer algo que nunca foi feito antes, algo histórico. Parte disso é incluir os combustíveis fósseis no texto. Se pudermos, isso seria histórico", disse Al Suwaidi aos jornalistas.Outro dos compromissos menos controverso presente no documento final consiste em triplicar a capacidade de energia renovável até 2030.As empresas consideram o compromisso “realista”, mas salientam que não é fácil. "É realista, mas há elementos que precisam ser resolvidos, como licenças, arrendamentos, conexões à rede", disse Anders Opedal, presidente-executivo da norueguesa Equinor, uma importante empresa de energia renovável, à Reuters.