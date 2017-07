Coreia do Norte ameaça Estados Unidos com míssil nuclear

RTP 26 Jul, 2017, 14:20 | Mundo

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou na terça-feira, em declarações à agência norte-coreana KNCA, que “se os Estados Unidos demonstrarem o mais pequeno sinal de intenção de eliminar o nosso líder supremo nós atingiremos o coração dos Estados Unidos com o nosso poderoso martelo nuclear, aperfeiçoado e fortalecido com o tempo”.



Na semana passada, em conferência de imprensa, Mike Pompeo, diretor da CIA, falou na possibilidade de uma mudança do regime norte-coreano e defendeu que Washington deve encontrar uma maneira de separar Kim Jong-un do seu poderio nuclear.



A Coreia do Norte afirma que estas declarações “ultrapassam as marcas e agora é claro que o objetivo final da Administração Trump é a mudança de regime”.

"Nem um milímetro"



As declarações surgiram no mesmo dia em que a Coreia do Norte anunciou a visita do segundo representante russo, Oleg Burmistrov, sobre a desnuclearização do país. A posição dos norte-coreanos é taxativa. Não vão “ceder nem um milímetro” em relação ao reforço do seu poderio nuclear.



O porta-voz da CIA rejeitou fazer qualquer comentário à notícia publicada pelo jornal norte-americano The Washington Post, que afirma que Pyongyang vai ter, até ao início do próximo ano, um míssil balístico intercontinental.



Já Nikki Haley, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, avisou os legisladores no mês passado que o programa balístico da Coreia do Norte pode estar a avançar mais rápido do que o previsto.



“Vocês estão otimistas ao dizerem que faltam muitos anos até o míssil balístico intercontinental estar pronto”, afirmou Haley perante o Comité de Relações Externas.



A embaixadora acrescentou ainda que, na sua opinião, a construção do míssil vai acontecer mais rápido do que o pensado, visto que o regime norte-coreano tem esse objetivo traçado.