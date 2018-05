Coreia do Norte critica vice-presidente norte-americano e lança dúvidas sobre cimeira

Lusa24 Mai, 2018, 07:43 / atualizado em 24 Mai, 2018, 07:43 | Mundo

A governante norte-coreano referia-se a uma entrevista ao vice-presidente norte-americano, Mike Pence, no canal de televisão Fox News, na segunda-feira, na qual este afirmava que o processo de desnuclearização da Coreia do Norte podia seguir o modelo da Líbia. Um processo que terminou com a morte de Muammar Kadhafi, após este ter renunciado ao projeto de construir a bomba atómica.



"Não posso esconder a minha surpresa perante as observações idiotas e estúpidas vindas da boca do vice-Presidente norte-americano", salientou a vice-ministra norte-coreana dos Negócios Estrangeiros, Cheo Son-hui, em declarações citadas pela agência de notícias oficial do país, a KCNA.



Cheo Son-hui questionou ainda se valeria a pena realizar a cimeira com Donald Trump se estas declarações refletem a posição de Washington.



"Não iremos nem implorar aos Estados Unidos por diálogo, nem ter o trabalho de os convencer, se não quiserem sentar-se connosco", acrecentou, de acordo com a KCNA.



A vice-ministra norte-coreana qualificou ainda a entrevista de "imprudente", prevenindo que Pyongyang não irá sentar-se à mesa das negociações sob ameaça.



Os Estados Unidos prometeram esta quarta-feira uma decisão para "a próxima semana" sobre a manutenção da cimeira histórica prevista para 12 de junho, em Singapura, entre Donald Trump e Kim Jong-un, referindo que tal dependia a partir de agora do líder norte-coreano.