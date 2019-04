Coreia do Norte quer Mike Pompeo fora das negociações sobre desnuclearização

Andreia Martins - RTP18 Abr, 2019, 17:38 / atualizado em 18 Abr, 2019, 17:38 | Mundo

Quase dois meses depois da cimeira do Vietname, em que os líderes da Coreia do Norte e Estados Unidos não conseguiram chegar a um acordo de desnuclearização, Pyongyang pede o afastamento de um dos principais responsáveis pelas negociações do lado norte-americano, o secretário de Estado Mike Pompeo.











O responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu ainda que, no caso de “um eventual regresso ao diálogo com os Estados Unidos”, o principal negociador “não seja o senhor Pompeo, mas antes uma pessoa mais atenta e madura”.





A cimeira de Hanói foi a segunda desde a aproximação entre Kim Jong-un e Donald Trump em 2018. O primeiro encontro entre os dois líderes aconteceu em junho do ano passado, em Singapura.

Com as conversações em pleno impasse diplomático, Washington não comentou diretamente as declarações sobre o secretário de Estado norte-americano, mas referiu apenas que continua disponível para o diálogo.





"Os Estados Unidos continuam prontos para dialogar com a Coreia do Norte no quadro de negociações construtivas", afirmou um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano na primeira reação às exigências norte-americanas.





Esta não é a primeira vez que responsáveis norte-coreanos criticam diretamente Mike Pompeo. O secretário de Estado norte-americano foi apontado como culpado pelo fim abrupto da última cimeira no Vietname e, em julho de 2018, Pyongyang condenou o comportamento de “gangster” do responsável pela diplomacia norte-americana nas conversações para a desnuclearização da península coreana.





Pompeo não foi o único alvo entre os interlocutores que Kim Jong-un levou até à mesa de negociações. Depois da cimeira de Hanói, em fevereiro, Pyongyang tinha feito críticas a John Bolton, considerando que o conselheiro para a segurança nacional da Casa Branca “criou uma atmosfera de hostilidade e desconfiança”.

Coreia do Norte testa nova arma





A troca de palavras entre os responsáveis dos dois países acontece no mesmo dia em que a Coreia do Norte anunciou que foi testada uma nova arma tática guiada com “uma ogiva poderosa”, segundo informou a agência estatal norte-coreana KCNA.





Foi o segundo lançamento deste tipo desde que se iniciou, há um ano, o processo de negociações sobre o programa nuclear e de mísseis.







Kim Jong-un, que supervisionou o lançamento ocorrido esta quinta-feira, descreveu o sistema de desenvolvimento como um acontecimento relevante “para aumentar o poder de combate” do Exército norte-coreano.







Laura Bicker, correspondente da BBC em Seul, assinala que o lançamento efetuado esta quinta-feira foi “discreto para os padrões norte-coreanos”, uma vez que não se tratou de um míssil de longo alcance nem de um teste nuclear.







“Kim Jong-un está a manter a promessa de não acionar estas armas, mas está a desenvolver armamento novo. Talvez este não seja um desafio direto a Donald Trump. Mas pode ter como intenção provocar alguma reflexão na Casa Branca e servir como aviso ao que se pode seguir se não for alcançado um acordo em breve”, refere a correspondente.







Bicker acrescenta ainda que esta é a forma de Pyongyang mostrar que continua a desenvolver novas armas apesar das sanções económicas que Washington continua a impor ao país, mas também de garantir internamente ao povo o poderio militar na defesa da Coreia do Norte contra um país que continua a ser visto como o inimigo comum.



Cimeira entre Putin e Kim





Com o novo contexto de relações entre os dois países, incluindo o fiasco da cimeira de fevereiro, o impasse nas negociações, a troca de palavras entre os diplomatas e um novo lançamento, soube-se também esta quinta-feira que irá decorrer, no final de abril, uma cimeira entre Vladimir Putin e Kim Jong-un.







De acordo com as imprensas russa, sul-coreana e japonesa, o encontro poderá acontecer na próxima semana em Vladivostok, uma cidade russa próxima do território norte-coreano.







O encontro entre os dois líderes poderá ser uma tentativa por parte de Vladimir Putin para “assumir algum controlo sobre a situação na Península Coreana”. “Os eventos recentes expulsaram quase toda a gente [das negociações], excetuando a Coreia do Norte e os Estados Unidos”, refere Andreï Lankov, investigador da Universidade de Kookmin de Seul, citado pela agência France Presse.



Nos últimos anos, mesmo nos períodos de maior tensão diplomática, a Rússia tem procurado uma relação amigável com a Coreia do Norte, assumindo uma postura equivalente à de Pequim quanto às negociações sobre a desnuclearização.







Em concreto, Moscovo pretende que o processo se baseie numa lógica faseada, definida pelas duas potências envolvidas.





Esta será uma cimeira inédita entre os dirigentes russo e norte-coreano. Em maio de 2015, Moscovo já tinha convidado Kim Jong-un a participar nas celebrações dos 70 anos da vitória dos Aliados na II Guerra Mundial, tendo o líder norte-coreano optado por não se deslocar à capital russa.







O último encontro entre líderes dos dois países ocorreu na Sibéria, em 2011, pouco tempo antes da morte de Kim Jong il. Na altura, a cimeira reuniu o então líder supremo norte-coreano e Dmitri Medvedev, atual primeiro-ministro russo, que era na altura Presidente da Rússia.







Kim Jong il, pai de Kim Jong-un, morreu pouco tempo depois deste encontro em que garantiu à Rússia que a Coreia do Norte estaria pronta para interromper os testes nucleares.







(com agências internacionais)



