Coronavírus da China. Medidas de segurança reforçadas com novos casos detetados

Desde que o novo coronavírus foi detetado no mês passado, o número de infetados não tem parado de crescer, assim como o número de mortos.Todas as vítimas mortais e a maioria dos infetados são da província de Hubei, cuja capital é Wuhan – cidade chinesa que se suspeita ser ponto originário do vírus.

Para além de Hong Kong e dos EUA, foram detetados casos do coronavírus na Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Macau.





Que medidas estão a ser adotadas?

Dado o rápido progresso do vírus, e depois de ter sido confirmada a sua transmissão entre humanos, estão a ser adotadas medidas para combater o seu desenvolvimento.Nos EUA, o Presidente Donald Trump diz ter “um plano” para combater o novo tipo de coronavírus.

Na própria China, numa altura de celebrações do Novo Ano Chinês, as autoridades alertaram para que sejam evitadas multidões e encontros em espaços públicos.





A Organização Mundial de Saúde tem esta quarta-feira uma reunião de emergência para determinar se declara ou não emergência de saúde.



O aparecimento deste novo tipo de coronavírus reacende as memórias da pandemia viral SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que teve igualmente origem numa província chinesa. A epidemia atingiu cerca de 30 países e provocou a morte de 774 pessoas entre 2002 e 2003.

Depois de 17 anos passados, especialistas em saúde chineses dizem estar a monitorizar melhor este novo tipo de coronavírus com o estabelecimento de novos procedimentos. A origem do vírus ainda não foi confirmada, mas a OMS aponta para a possibilidade de se tratar de uma fonte animal. Em comunicado, a DGS confirma que “a maioria dos casos está epidemiologicamente associada a um mercado específico de alimentos e animais vivos (peixe, mariscos e aves) em Wuhan.



, declarou Li Bin, diretor adjunto da Comissão Nacional de Saúde da China.“A velocidade com que este vírus foi identificado é a prova das mudanças na saúde pública na China desde a SARS e da forte coordenação global através da OMS”, disse Jeremy Farrar, especialista britânico em doenças infeciosas, citado pela agência Reuters.Hong Kong foi um dos países mais gravemente atingidos pela pandemia SARS. Com o primeiro caso de coronavírus diagnosticado, as medidas de segurança têm sido reforçadas.A autoridade hospitalar de Hong Kong reforçou a vigilância laboratorial para casos de pneumonia em pacientes com histórico de viagens em toda a China e não só em Wuhan.Foram também implementadas máquinas de controlo de temperatura nos aeroportos e estações ferroviárias de Hong Kong. Os passageiros que pretendem embarcar nos aviões têm ainda de preencher uma declaração de saúde.Segundo o comunicado divulgado na passada terça-feira, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) “considera que existe baixa probabilidade de importação de casos nos países da União Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE)”.