Coronavírus. Há 1113 mortos e vacina está disponível daqui a ano e meio

Este foi o prazo revelado pelo diretor da OMS, após uma reunião de centenas de especialistas que estão reunidos em Genebra para debater formas de controlar e lidar com o surto de coronavírus.. São números divulgados pelo autoridades de saúde da China.Nas últimas 24 horas o governo de Pequim diz que morreram 94 pessoas, todas na província de Hubei e há mais de mil e 600 novos casos de infeção.Com estes novos casos são 175 as pessoas infetadas com o coronavírus no paquete Diamond Princess que tem a bordo mais de 3 mil e 500 pessoas.

Portugal continua a preparar-se

e acrescentou que estão a ser identificados hospitais de segunda linha.Atualmente, o Curry Cabral, em Lisboa, e o Sao João, no Porto, são dos hospitais de referência mas a direção geral da Saúde está a identificar hospitais de segunda linha de contenção, que ficarão instalados nos Açores, na Madeira, em Coimbra e no sul do país.Em Portugal não há nenhum caso confirmado de coronavírus.Os portugueses que regressaram da China vão repetir os testes na sexta-feira.O grupo continua em isolamento e se tudo correr como previsto deverá ter alta no próximo sábado.