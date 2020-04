Coronavírus no USS Theodore Roosevelt derruba membro da Administração Trump

O secretário da Defesa dos Estados Unidos acaba de aceitar a demissão de Thomas Morly, o secretário para a Marinha, na sequência da crise desencadeada com a exoneração do comandante do porta-aviões USS Theodore Roosevelt. O comandante, capitão Brett Crozier, foi dispensado do posto após ter vindo a público uma carta que dirigiu aos seus superiores alertando para um surto de covid-19 a bordo do navio.