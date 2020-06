Covid-19. 17 países europeus proíbem ou a limitam entrada de portugueses

Na maioria, são países do norte ou do leste europeu e alguns simplesmente decidiram proibir as entrada de portugueses, casos da Finlândia, Dinamarca, República Checa, Eslováquia, Hungria, Áustria e, mais a sul, da Grécia e do Chipre.



O ministério português dos Negócios Estrangeiros afirma que estas decisões "contrariam flagrantemente" o espírito da União Europeia e penalizam Portugal pelo sucesso da estratégia no combate à Covid-19.