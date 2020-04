Acompanhamos aqui os desenvolvimentos da pandemia da Covid-19 à escala internacional.

Mais atualizações





10h20 - Prolongadas cercas sanitárias a seis concelhos de São Miguel



O Governo Regional dos Açores decretou a prorrogação das cercas sanitárias nos seis concelhos de São Miguel até ao dia 1 de maio.



São Miguel tem 59 dos 86 casos ativos nos Açores. Estes concelhos estão confinados desde o dia 3 de abril.



O repórter Carlos Alberto Rodrigues esteve em direto e deu os pormenores das operações de controlo.

10h00 - Taxa de contágio na Alemanha baixou pela primeira vez para menos de um



A taxa de contágio da Covid-19 na Alemanha desceu pela primeira vez abaixo de 1, estando em 0,7, o que significa que cada pessoa infetada contagia cerca de 0,7 pessoas, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).



Este índice foi considerado fundamental pelo RKI, responsável pela prevenção e controlo de doenças na Alemanha, e pela chanceler Angela Merkel, que sublinhou, na última conferência de imprensa na terça-feira, ser determinante na altura de decidir o relaxamento das medidas de contenção.



O presidente do RKI recordou hoje, em conferência de imprensa, que o número de novos casos tem sido menor a cada dia e que cerca de 5% dos infetados pertence à área da saúde.



Apesar da tendência “positiva”, Lothar Wieler sublinhou que a Alemanha ainda está “no início desta pandemia”.



O governo alemão decidiu manter a principal estratégia de combate à pandemia de Covid-19 até, pelo menos, 3 de maio, prometendo uma avaliação da situação a cada 14 dias.





9h48 - Mayor de Londres apela a uso obrigatório de máscara nos transportes e comércio



Sadiq Khan pediu ao Governo britânico que crie uma medida que obrigue à utilização de máscaras para quem viaja em transportes públicos ou faz compras na capital inglesa.



“Nas circunstâncias em que não é possível manter a distância social, estou a pensar em transportes públicos, ou numa loja, devemos usar coberturas faciais não médicas, como lenços ou máscaras reutilizáveis”, afirmou à BBC.

London Mayor @SadiqKhan calls for government advice to change so "where it's not possible to keep our social distance...we should be using non-medical facial coverings like bandanas, scarves, reusable masks". #R4Today https://t.co/whnX6GCme3 — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) April 17, 2020 No Reino Unido, as medidas de distanciamento social não mencionam o uso de máscaras.



9h30 - Rússia com 4.069 novos casos, um novo recorde diário



As autoridades russas revelaram que, nas últimas 24 horas, foram registados mais 4.069 casos de infeção por Covid-19. São agora 32.007 o número de infetados.



Também o número de vítimas mortais aumentou com 41 novos óbitos registados. São agora 273 os mortos.





9h20 - Macron defende papel da OMS na crise da pandemia em reunião do G-7



O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu o papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) na crise do novo coronavírus durante uma reunião dos líderes do G7, realizada por videoconferência na quinta-feira, sob a Presidência de Donald Trump.



Num comunicado divulgado na madrugada de hoje, o Palácio do Eliseu explicou que Macron mostrou "o seu apoio" à OMS e destacou o papel central que a instituição "deve ter em relação a todos os Estados, instituições internacionais e programas dedicados à vacinação, saúde e fortalecimento dos sistemas de saúde".



O chefe de Estado francês lembrou "o interesse comum e a necessidade de fornecer ajuda maciça aos países mais vulneráveis, principalmente em África, para enfrentar as consequências económicas e de saúde da pandemia".



Além disso, Macron insistiu no seu compromisso de trabalhar em direção a esse objetivo com todos os parceiros internacionais.





9h05 - Mercado automóvel europeu caiu 55 por cento em março



O mercado automóvel europeu caiu 55,1 por cento em março na sequência do encerramento de concessionárias devido aos efeitos das medidas de combate à Covid-19 em muitos países, segundo dados publicados hoje pela associação do setor.



De acordo com os dados da Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA), cerca de 567.000 carros novos foram colocados nas estradas da União Europeia em março.



Em Itália, a queda foi de 85,4%, em França 72,2% e em Espanha 69,3%, com a Alemanha a limitar levemente os danos (-37,7 %).



No que diz respeito ao mercado do Reino Unido, a queda foi de 44,4%.







8h50 - Alemanha com mais 3.380 novos casos são agora 133.830 os infetados



Nas últimas 24 horas, o número de infetados na Alemanha passou para 133.830, com 3.380 novos casos confirmados. Segundo o Instituto Robert Koch, foram ainda registados mais 299 mortos o que eleva para 3.868 o número de vítimas mortais. A taxa de mortalidade está gora nos 2,9 por cento.



O número de recuperados é agora de 81.800.





8h30 - Coreia do Sul com mais 22 infetados e um morto



O Centro de Saúde e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul revelou que nas últimas 24 horas foram registados mais 22 novos casos de Covid-19 e mais uma vítima mortal.



Entre os novos casos, 11 foram detetados durante triagens nos aeroportos do país e os restantes nas províncias de Gyeongsang e Seul.



A Coreia do Sul regista agora um total de 10.635 infetados e 230 mortos.







8h16 - Economia chinesa regista maior contração desde a década de 1970



A China sofreu a pior contração económica desde a década de 1970, no primeiro trimestre deste ano, após ter paralisado durante quase dois meses, devido às medidas de prevenção para travar a epidemia da Covid-19.



A economia chinesa, a segunda maior do mundo, contraiu 6,8 por cento, em termos homólogos, e a queda acentuada no consumo e atividade fabril sugerem que a recuperação será mais longa e difícil do que se previa.





8h14 - Wuhan revê números e acrescenta mais 1.290 mortos e 325 infetados



O Centro de Prevenção e Controlo das Doenças de Wuhan reviu em alta o número de mortos e de infetados por Covid-19, revela o



O número de óbitos na cidade, onde começou o surto, foi de 3.869 e não de 2.759, uma diferença de 1.290.

Com esta atualização, o número de vítimas mortais na China subiu para 4.632.







Já em relação ao número de infetados por SARS-CoV-2, o jornal revela que foram mais 325 o que eleva para 50.333 o número de casos.





8h00- China regista 11 novos casos de contágio local e 15 importados







A China registou 26 casos de infeção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, incluindo 11 de contágio local, informou hoje a Comissão de Saúde do país.



Trata-se de uma redução dos casos importados, depois de um aumento significativo nos três dias anteriores, entre cidadãos chineses que entraram na província de Heilongjiang, no nordeste da China, a partir da Rússia.



Entre os casos de contágio local, cinco foram detetados na província de Guangdong, adjacente a Macau, no sudeste do país, e os restantes nas províncias de Heilongjiang, Shandong e Liaoning.



Até às 23h59 de quinta-feira (16h59, em Lisboa), não houve novas vítimas mortais, 52 pacientes receberam alta após terem superado a doença e seis deixaram de ser considerados graves.



O país voltou assim a reduzir o número de infetados "ativos", para 1.081, entre os quais 89 em estado grave.



O número total de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia é de 82.367, incluindo 3.342 mortos. Até ao momento, 77.944 pessoas tiveram alta.







7h48 - O que deve mudar na UE no pós-pandemia?



Afinal o que deveria mudar na Europa? O que deve ser imprescindível manter? São as perguntas que a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, colocou aos partidos políticos com representação europeia. Eis as respostas.







7h40 - Estados Unidos. Mais de quatro mil mortos em 24 horas



Os Estados Unidos registaram 4491 mortos nas últimas 24 horas devido à Covid-19, elevando para cerca de 33 mil o total de vítimas mortais no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.



Este número, obtido até à 1h30 desta sexta-feira em Lisboa, poderá incluir óbitos "provavelmente relacionados" com a Covid-19, mas que inicialmente não tinham sido contabilizados.



Esta semana, a cidade de Nova Iorque anunciou que ia acrescentar 3778 mortes provavelmente causadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) ao número de óbitos locais.



De acordo com os centros de prevenção e de luta conta as doenças norte-americanos (CDC, uma agência governamental), o país contava às 21h00 de quinta-feira em Lisboa 31.071 mortos, incluindo 4141 provavelmente causados pela Covid-19, um número ligeiramente inferior ao avançado pela Universidade Johns Hopkins.



Os Estados Unidos são atualmente o país com mais óbitos no mundo, à frente da Itália (com 22.170 mortos), Espanha (19.130) e França (17.920) e Reino Unido (13.729 mortos). A primeira potência mundial identificou também cerca de 667.800 casos.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na última noite um plano de "reabertura" económica e social para o país, por fases e zonas, e sem um calendário definido.

6h50 - Ponto de situação



O prolongamento do estado de emergência foi aprovado com os votos a favor de PS, PSD, BE, CDS e PAN. O Chega e o PEV abstiveram-se. Votaram contra o PCP, a Iniciativa Liberal e Joacine Katar Moreira.

O quadro em Portugal



O quadro internacional

O Governo decide esta sexta-feira o conjunto de medidas para o novo período do estado de emergência, ontem aprovado na Assembleia da República - podem ser as mesmas, idênticas, desagravadas ou, em alguns casos, agravadas.Estas medidas serão desenhadas em Conselho de Ministros a partir do decreto do Presidente da República.São mais 15 dias de estado de emergência, até 2 de maio.Numa alocução ao país, pelas 20h00 de quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa a renovação com a necessidade de dar tempo ao Governo para fazer o levantamento gradual das restrições.O Chefe de Estado apelou, todavia, aos portugueses para que resistam à tentação do facilitismo.Por sua vez, no Parlamento, o primeiro-ministro afirmou esperar que esta fosse a última renovação do estado de emergência.Segundo os dados do último boletim epidemiológico, conhecido ao início da tarde de quinta-feira, morreram 629 pessoas no país. O total de infetados ascende a 18.800.Os internamentos atingiram o valor mais alto: num único dia foram internadas 102 pessoas.O número de recuperados subiu para 493.À escala mundial, a pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 já causou mais de 141 mil mortes e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.Mais de 465 mil pessoas foram dadas como curadas.Nos Estados Unidos, Donald Trump apresentou um plano denominado "Abrir a América Outra Vez".A estratégia do Presidente norte-americano passa por uma reabertura progressiva das atividades económicas.No Brasil, Jair Bolsonaro demitiu ontem o ministro da Saúde, o médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta. Foi o culminar de sucessivas divergências sobre a forma de gerir a progressão da pandemia.O Presidente brasileiro sempre manifestou discordância em relação ao isolamento preventivo defendido pelo ministro.O novo titular da pasta, Nelson Teich, é um médico oncologista que defende testes em larga escala.