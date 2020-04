Acompanhamos aqui os desenvolvimentos da pandemia da Covid-19 à escala internacional.

9h15 - Rússia com mais 6.198 infetados, supera a China



A Rússia registou nas últimas 24 horas 6.198 novo casos de Covid-19, elevando para 87.147 o número de infetados.



O número de casos confirmados do novo coronavírus na Rússia superou a China, que registou esta segunda-feira 82.830.



As autoridades de saúde da Rússia relevam ainda que morreram mais 47 pessoas, o que eleva para 794 o número de óbitos.







8h55 - Alemanha regista mais de 155 mil casos e 5.750 vítimas mortais



A Alemanha calcula um total de 155.193 de pessoas diagnosticadas com Covid-19, um aumento de 1.018 novas infeções, face ao dia anterior, de acordo com os dados oficiais do Instituto Robert Koch (RKI).



As vítimas mortais subiram nas últimas 24 horas para 5.750, mais 110 do que na véspera. Estima-se que o número de pessoas curadas seja de 114.500, um crescimento de 2.500 nas últimas 24 horas.



A Baviera, o maior estado alemão e o mais afetado com a covid-19, regista 41.070 casos e 1.621 óbitos, seguindo-se a Renânia do Norte-Vestefália com 31.879 casos diagnosticados e 1.131 vítimas mortais.







8h50 - Quase 60% da população ativa sofre redução de rendimentos



Quase 60% da população ativa está a sofrer redução de rendimentos devido à perda de emprego ou à diminuição do trabalho como consequência da pandemia Covid-19, segundo os resultados de um inquérito publicado hoje pela Deco Proteste.



Segundo o inquérito da Deco - associação de defesa do consumidor, a vaga de desemprego causada pela crise relacionada com a pandemia tem atingido três vezes mais mulheres do que homens, com 13% e 4% respetivamente.



“Uma em cada 10 famílias viu, pelo menos, um dos elementos perder o trabalho” e “até ao momento, 4% dos agregados têm os dois membros do casal sem atividade profissional”, pode ler-se nas conclusões do estudo.



O estudo mostra que 35% dos trabalhadores mantêm o seu horário de trabalho, 30% estão temporariamente inativos, por exemplo, em ‘lay-off’ (suspensão do contrato), enquanto 19% viram o seu horário reduzir-se, 9% perderam o emprego e apenas 7% estão a trabalhar mais horas.



Dos que continuam a trabalhar, três em cada 10 fazem-no sempre a partir de casa, em teletrabalho, e cerca de um quinto (19%) labora parcialmente nestas condições – por exemplo, algumas empresas têm equipas rotativas em teletrabalho.



Por seu lado, mais de metade (51%) dos que trabalham não estão em regime de teletrabalho.



“A maioria dos teletrabalhadores diz que a nova forma de trabalhar não altera, ou até melhora, os níveis de atividade, bem como o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal”, conclui a Deco.



Contudo, 38% dos inquiridos em teletrabalho indica que a sua concentração diminuiu e 37% consideram-se menos eficientes, com a situação a piorar nos casos em que há crianças e jovens em casa.



O inquérito da Deco foi realizado entre 17 e 20 de abril através de um questionário ‘online’, tendo a associação recebido 1.008 respostas e segue-se a um outro, publicado em meados de março, que concluía que o prejuízo total das famílias já rondava naquela altura os 1,4 mil milhões de euros.







8h40 - Wuhan “oficialmente livre “ de Covid-19



A cidade chinesa de Wuhan, o epicentro mundial do novo coronavírus, declarou esta segunda-feira que está “oficialmente livre” de Covid-19, não tendo registado qualquer novo caso de infeção pela primeira vez em meses.



Nas últimas 24 horas a região não registou também nenhuma vítima mortal e deu alta a todos os pacientes que ainda se encontravam internados, revelou a Comissão Nacional de Saúde da China.





8h34 - Primeira-ministra da Nova Zelândia dá batalha como vencida



A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern , disse hoje que o país venceu a batalha contra a Covid-19, uma vez que se tem registado poucos casos de infeções locais no país.



"Não há grandes infeções locais na Nova Zelândia. Vencemos a batalha", disse Ardern, aos jornalistas em Wellington, acrescentando que está otimista de que o país vai continuar no caminho do sucesso.



"Para conseguir isso, precisamos rastrear os casos mais recentes. É como procurar uma agulha no palheiro", alertou, especificando que no 11 de maio será avaliado se as restrições serão novamente reduzidas.



A Nova Zelândia, um país que tem sido internacionalmente elogiado pela forma com está a lidar com a pandemia, registou desde domingo um novo caso de infeção no seu território insular ocupado por cinco milhões de habitantes.



Atualmente tem 1.122 casos confirmados do novo coronavírus, número que inclui 19 mortes, enquanto a taxa de transmissão é inferior a 0,4%, em comparação com a média internacional de 2,5%.











8h30 - Singapura com mais 799 casos confirmados



O Ministério da Saúde de Singapura revelou que nas últimas 24 horas foram detetados mais 799 casos, o que eleva para 14.423 o número de infetados.





8h15 - Aplicação australiana para rastreio descarregada um milhão de vezes em cinco horas



Uma aplicação de smartphone desenvolvida pelo Governo australiano para facilitar o rastreio de contactos da Covid-19 foi descarregada 1,3 milhões de vezes nas primeiras cinco horas do seu lançamento, muito acima do previsto pelo executivo.



A aplicação "COVIDSafe" foi desenvolvida para acelerar o processo de informar pessoas que possam ter estado em contacto com casos positivos da Covid-19, segundo o Governo australiano.



O ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, disse que o uso da aplicação está já muito acima das expectativas do Governo, que antecipa que demoraria cinco dias até se atingir um milhão de descargas.



“Tivemos sorte porque conseguimos chegar a esse número em apenas cinco horas”, disse Hunt.



“Os australianos, como têm feito durante a progressão do vírus, estão a responder de forma magnifica”, explicou.



O Governo está ainda a corrigir alguns problemas de funcionalidade em alguns telemóveis, considerando que para que se torne um êxito a aplicação terá que ser usada por pelo menos 40 por cento da população, ou cerca de 10 milhões de pessoas.



Recorrendo à tecnologia Bluetooth, a aplicação, que marca a geolocalização dos utilizadores, regista informação de quem se aproxime mais de 1,5 metros ou esteja mais de 15 minutos com alguém infetado.



No momento do registo a aplicação recolhe o nome, número de telemóvel, idade e código postal, gerando um código único que é usado depois para eventual contacto pelas autoridades de saúde.



A Austrália tem até ao momento um total de 6.719 casos registados com 5.584 já recuperados e 83 mortes.







8h06 - China regista três novos casos e um morto nas últimas 24 horas



A China registou três casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, dois deles oriundos do exterior, e uma vítima mortal, informou hoje a Comissão de Saúde do país.



Trata-se de uma queda face a sexta-feira e sábado, quando o país registou doze e onze casos, respetivamente.



O novo caso de contágio local foi detetado na província de Heilongjiang, no nordeste da China, onde se registou recentemente um aumento de infeções causado por cidadãos chineses oriundos da Rússia.



Uma pessoa morreu devido a infeção pelo novo coronavírus em Pequim.



O número de infetados ativos no país fixou-se em 723, depois de 80 pessoas terem tido alta após superaram a doença, nas últimas 24 horas.



Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.830 infetados e 4.633 mortos. Até ao momento, 77.474 pessoas tiveram alta.







7h55 - Dois anos de descida do preço dos combustíveis?

A Direção-Geral do Orçamento divulga esta segunda-feira a Síntese de Execução Orçamental até março, que já deverá refletir o impacto da pandemia.

O quadro em Portugal





Os Açores registam 120 casos de Covid-19 e a Madeira 86.

O quadro internacional







O número de mortes caiu de forma significativa em França, Espanha e Itália.



Em França, o último boletim diário dá conta de mais 242 mortos. Em Espanha foram 288, o número mais baixo desde o início da pandemia. Em Itália, morreram 260 pessoas em 24 horas - é o numero mais baixo desde 14 de março.



O Reino Unido registou mais 413 mortes.



O presidente executivo da Partex considera que os preços dos combustíveis em Portugal vão baixar pelo menos ao longo dos próximos dois anos."Vamos ter claramente uma redução do preços dos combustíveis, porque o [barril] de Brent [do mar do Norte e o de referência para a Europa] vai acabar - aliás já está - por ser afetado", afirma António Costa e Silva, em entrevista à agência Lusa.O mercado português, explica o responsável, "depende muito da cotação do Brent, da Europa, e, depois, dos preços dos vários produtos refinados. Já há indicações, nos últimos dias, de que esses preços estão a baixar e poderão vir a baixar ainda mais"."Teremos sempre umade duas a três semanas até que isso se comece a sentir nas bombas. Mas se olharmos para os últimos dias já houve um abaixamento, quer do preço do gasóleo, quer da gasolina, e portanto essas tendências vão provavelmente refletir-se de forma mais profunda nas próximas semanas no mercado português", acentuou.A descida dos preços, embora difícil de prever, "pode chegar aos seis cêntimos" por litro, admitiu o CEO da Partex petrolífera detida pela Fundação Gulbenkian até 2019 e depois comprada pela tailandesa PTT Exploration and Production."As descidas são difíceis de estimar, mas podem chegar aos quatro cinco ou seis cêntimos, depende da volatilidade do mercado e da possibilidade de termos alguma estabilidade", prosseguiu.Quanto ao período ao longo do qual se estima que a redução de preços em Portugal se mantenha, Costa e Silva considerou que "pode ser significativo", uma vez que, com a paralisação da economia e a crise global, a recuperação económica "será extremamente lenta".Sem economia a crescer, não "haverá recuperação sustentada do preço do petróleo", frisou."Prevejo que neste ano e no próximo vamos ter preços baixos dos combustíveis", rematou.Os Estados Unidos registaram 1330 mortos nas últimas 24 horas devido à pandemia da Covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.No total, 54.841 pessoas morreram nos Estados Unidos. O número de infetados subiu para 964.937, com cerca de 100 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados.Seguem-se Itália (26.644 mortos, mais de 197 mil casos), Espanha (23.190 mortos, mais de 207 mil casos), França (22.856 mortos, cerca de 162 mil casos) e Reino Unido (20.732 mortos, perto de 153 mil casos).O Governo prepara-se para anunciar esta semana as medidas de reabertura gradual do país. Este terceiro período do estado de emergencia termina no dia 2 de maio, mas muitas das restriçõe vão manter-se.As aulas presenciais para os alunos do 11.º e do 12.º anos devem ser retomadas a 18 de maio. As creches podem abrir no dia 1 de junho.Para o comércio há duas datas: o pequeno abre a 4 de maio e o grande em junho.Estas e várias outras medidas deverão ser anunciadas já na próxima quinta-feira.Os hipermercados começam esta semana a vender máscaras de proteção. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição garante que serão vendidas a preços equilibrados.Esta estrutura apoia o uso obrigatório de máscaras durante as compras por parte dos clientes. Recorde-se que a Direção-Geral da Saúde recomenda o uso de máscaras em locais fechados.Continuam hoje a ser realizados testes em pensões que albergam migrantes, em Lisboa. O Ministério da Administração Interna havia avançado estar em curso o reforço das inspeções em todas as unidades hoteleiras, após 138 migrantes terem sido infetados num hostel de Arroios.A partir de 1 de maio volta a ser obrigatório validar os títulos nos transportes públicos. A medida abrange os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.Assim, todos os passageiros devem ter um título de transporte válido - bilhetes ou passes que devem ser agora recarregados.Os vários operadores garantem que vão reforçar a limpeza e a desinfeção de veículos, instalações e equipamento.As medidas que entram em vigor em maio resultam da reavaliação da situação de pandemia do novo coronavírus e do possível fim do estado de emergência.No decurso deste terceiro periodo do estado de emergência, foram já detidas 83 pessoas por incumprimento de regras. A grande maioria não respeitou a obrigação de confinamento obrigatório e o recolhimento domiciliário.Até às 17h00 de domingo, as autoridades encerraram também 187 estabelecimentos. O terceiro período de estado de emergência foi renovado no passado dia 18 de abril.No próximo fim de semana estarão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência.O fim de semana alargado começa na sexta-feira com o feriado do 1.º de Maio. O primeiro-ministro, António Costa, sublinha que é preciso garantir o isolamento social nesses dias.O país registava no domingo 903 mortes decorrentes da Covid-19, mais 23 do que véspera, e 23.864 infetados (mais 472).Relaativamente aos dados de sábado, em que se registavam 880 mortos, verificou-se um aumento percentual de óbitos de 2,6 por cento.Quando ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indica mais 472 casos do que no sábado, representando uma subida de dois por cento.A região norte é a que resgista o maior número de mortos (519), seguida do centro (188), Lisboa e Vale do Tejo (175), Algarve (12), Açores (oito) e Alentejo, que regista um caso.Do conjunto de vítimas mortais da doença, 609 tinham mais de 80 anos, 182 tinham entre os 70 e os 79 anos, 78 entre os 60 e 69 anos, 24 entre 50 e 59, e dez entre os 40 e os 49.Do total das pessoas infetadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 20.627 (mais 432).Estão internadas 1005 pessoas, menos 35 do que na quinta-feira (-3,4 por cento), e 182 estão em unidades de Cuidados Intensivos, menos quatro, o que representa uma diminuição de 2,2 por cento.O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1406), seguido de Vila Nova de Gaia (1263), Porto (1211), Braga (1019), Matosinhos (1017), Gondomar (966), Maia (826), Valongo (700), Ovar (564), Sintra (552), Guimarães (507) e Coimbra, com 401 casos.Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 236.410 casos suspeitos, dos quais 4673 aguardam resultado dos testes.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.