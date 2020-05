Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala internacional.

Mais atualizações

Ao abrigo do estado de calamidade, a lotação nos transportes públicos está limitada a dois terços da capacidade.



Testes antes da abertura das creches

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Os Estados Unidos registaram 1015 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo em um mês, indicou a Universidade Johns Hopkins.Estes novos óbitos, registados até à 1h30 desta terça-feira, em Lisboa, elevam para 68.689 o número de vítimas mortais desde o início da epidemia no país, o mais afetado pela Covid-19 no mundo, de acordo com os dados oficiais.Os Estados Unidos registam também o maior número de pessoas infetadas com a doença, com perto de 1,2 milhões de casos identificados. Cerca de 187.180 doentes foram já declarados curados.De acordo com um documento interno da administração norte-americana, divulgado pelos jornais New York Times e Washington Post, prevê-se que o número de mortos diários devido à Covid-19 possa quase duplicar até 1 de junho.O relatório prevê mais de três mil mortos e 200 mil novos casos registados todos os dias até àquela data, numa altura em que alguns estados norte-americanos começaram progressivamente a pôr fim às medidas de confinamento impostas à população.Setencentas e oitenta pessoas foram ontem impedidas de viajar em transportes públicos por não estarem a usar máscaras de proteção. Foi este o resultado do primeiro dia de vigilância e fiscalização nos transportes públicos de Lisboa e Porto.A GNR adiantou que pelo menos 460 utentes não estavam a cumprir a obrigação de usar máscara ou viseira. A PSP havia já adiantado que multara três pessoas e impedira 320 de seguirem viagem.As autoridades estão a manter uma abordagem pedagógica, procurando evitar a circulação sem a utilização dos equipamentos de proteção.As operações de vigilância nos transportes publicos prosseguem esta terça-feira nas duas maiores cidades do país.Ainda assim, apesar dos casos de incumprimento, a Polícia de Segurança Pública fez um balanço positivo da fiscalização.Na passagem do estado de emergência para o estado de calamidade, Portugal retomou a normalidade possível. Além dos transportes públicos, o pequeno comércio e os serviços voltaram a a abrir portas, ao cabo de um mês de encerramento.No primeiro dia, foram as barbearias e os cabeleireiros que aparentemente tiveram maior procura.Os trabalhadores das creches já começaram a ser testados para a Covid-19. O programa de rastreio decorre a nivel nacional. Arrancou segunda-feira no Algarve e na região de Lisboa e Vale do Tejo.Até 18 de maio, prevê-se que sejam testados 29 mil trabalhadores. É para essa data que está previsto o início da reabertura das creches.Será um periodo de período de transição até à abertura em pleno, no dia 1 de junho.Morreram mais 20 pessoas com Covid-19 em Portugal. O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira, revela um aumento de 1,9 por cento na taxa de mortalidade.Já morreram no país 1063 pessoas vítimas da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus.O número de infeções cresceu um por cento. São mais 242 casos confirmados, num total de 25.524.Estão internados 813 doentes, menos 43 relativamente a domingo. E há 143 pessoas em unidades de cuidados intensivos, menos uma do que no boletim anterior.À escala internacional, de acordo com o balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já fez mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de pessoas foram dadas como curadas.Para enfrentar a pandemia, os governos determinaram o confinamento de 4,5 mil milhões de pessoas, o equivalente a mais de metade da população do planeta, encerraram o comércio não essencial e reduziram o tráfego aéreo, paralisando largamente a economia mundial. Na Europa,a ordem é agora para desconfinar gradualmente.Na última noite, sem mais explicações, o Ministério da Saúde do Brasil corrigiu os números do dia para 296 mortos e 6633 infetados - durante a tarde de segunda-feira, havia anunciado 263 mortos e 4075 infetados.O Brasil tem agora registo de 7321 óbitos e 107.780 casos de infeção desde o início da epidemia no país, ao invés das 7288 vítimas mortais e 105.222 casos anteriormente anunciados.O aumento no número de mortes foi de quatro por cento. Quanto ao número de infetados, o crescimento foi de sete por cento, passando de 101.147 para 107.780 casos.A taxa de letalidade da doença no país é agora de 6,8 por cento. Está a ser investigada uma eventual ligação com a Covid-19 em 1427 mortes.O Ministério brasileiro da Saúde dá também conta da recuperação de 45.815 pessoas, sendo que 54.644 permanecem debaixo de observação médica.São Paulo, centro da Covid-19 no país, totaliza 2654 mortos e 32.187 infetados. Seguem-se Rio de Janeiro, com 1065 óbitos e 11.721 infetados, Ceará, com 712 mortos e 11.040 infetados, Pernambuco, com 691 vítimas mortais e 8863 casos, e Amazonas, com 584 mortes e 7242 pessoas diagnosticadas.