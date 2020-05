Mais atualizações

Uma linha de apoio psicossocial é esta quarta-feira lançada pela Câmara de Lisboa e, além do apoio psicológico adequado às dificuldades reportadas, irá responder aos problemas sociais que as pessoas apresentem.A nova linha "Liga-te", disponível no número 800 916 800, irá funcionar 24 horas por dia e terá a supervisão da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, através de um protocolo celebrado com a Câmara de Lisboa.O serviço diário de 24 horas será assegurado por psicólogos clínicos.De acordo com o vereador responsável pelo pelouro dos Direitos Sociais, Manuel Grilo, a nova linha, "além de disponibilizar o apoio psicológico adequado às dificuldades sentidas pelas pessoas que a ela recorrem, faz algo único no país", respondendo, através dos serviços de Direitos Sociais da autarquia e da Rede Social da cidade, "aos problemas sociais que as pessoas possam apresentar"."A pobreza e a exclusão social geram, muitas vezes, situações de perturbação emocional ou agravamento de doença mental. Por isso lançamos esta linha de atendimento psicossocial", salienta.Os Estados Unidos registaram 657 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, ficando abaixo dos 700 óbitos pelo terceiro dia consecutivo, indicou a Universidade Johns Hopkins.Pelo menos 98.875 pessoas morreram desde o início da epidemia no país, que regista o maior número de vítimas mortais e de casos confirmados em todo o mundo.Até à 1h30 desta quarta-feira em Lisboa, o país de Donald Trump registou mais de 1,6 milhões de casos de contágio, com 18 mil só nas últimas 24 horas.A América está há quase 20 dias com um número decrescente de óbitos, depois de ter ultrapassado diariamente as duas mil mortes durante várias semanas, entre o início de abril e o princípio de maio.O Brasil registou 1039 mortos e 16.324 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou o Executivo, acrescentando que o país totaliza agora 24.512 óbitos e 391.222 casos confirmados.Desde o início da pandemia no país, registado oficialmente no final de fevereiro, o Brasil contabilizou a recuperação de 158.593 pacientes infetados, sendo que 208.117 continuam sob acompanhamento.O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos de covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos da América, que têm mais de 1,7 milhões.Já no parâmetro de novas mortes registadas, o país sul-americano lidera a lista mundial, segundo o portal Worldometer, que compila quase em tempo real informações da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação.São Paulo concentra 6.423 vítimas mortais e 86.017 casos de infeção, continuando a ser o epicentro da pandemia no país, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que contabiliza agora 4.361 mortos e 40.024 pessoas diagnosticadas com Covid-19.Nove das 27 unidades federativas do país já ultrapassaram os dez mil casos de infeção pelo novo coronavírus e seis já superam a barreira dos dois mil mortos.Já são conhecidas as regras para as visitas às prisões. Foram publicadas na última noite pela Direção-Geral da Saúde.Desde logo, as visitas que estavam suspensas desde março vão ser retomadas em junho. Depois, será necessário fazer um agendamento prévio para visita.A duração também terá limites: 30 minutos e com horários desencontrados.É ainda recomendada a reorganização dos espaços. Se não for possível, terá de haver distanciamento físico de dois metros e barreiras físicas com acrílicos.Por outro lado, a máscara é obrigatória para os visitantes durante o tempo todo da visita.Os establecimentos prisionais têm ainda que disponibilizar meios de higienização das mãos à entrada e à saída.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira, indica que houve mais 219 novos infeções pelo novo coronavírus face à véspera. O número de infetados ultrapassou os 31 mil.Houve mais 12 casos mortais para um total de 1342.Estão Internadas 513 pessoas, menos 18 face à véspera. Setenta e uma estão em unidades de cuidados intensivos.Os dados são atualizados à hora de almoço pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde.O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção (2206), seguido por Vila Nova de Gaia (1552), Porto (1347), Matosinhos (1272), Braga (1213) e Gondomar (1079).À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Perto de 2,2 milhões de pessoas foram dadas como curadas.