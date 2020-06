Mais atualizações

07h21 - Responsável africano de saúde pública alerta contra segunda vaga causada por desconfinamento sem regras



O diretor-adjunto do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC)afirmou em entrevista à agência Lusa que "aliviar o confinamento tem riscos e, se não for feito da maneira certa, pode criar uma segunda vaga de infeções por covid-19".



Falando concretamente de África, Ahmed Ogwell Ouma acrescentou que "a maioria dos nossos negócios são informais, portanto é preciso sair para conseguir comer. A nossa economia é literalmente baseada no pão de cada dia. Se os confinamentos são prolongados, a economia sofre".



Ainda assim, aquele responsável considera que "os confinamentos têm de ser aliviados com a saúde pública em mente porque, se não pusermos a saúde pública no centro do processo de decisão, os números são subir outra vez"









03h03 - Pandemia ressurge na China e obriga a restabelecer precauções





As autoridades chinesas de Saúde deram conta de 57 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, o que constitui o número mais alto desde abril. O facto está a ser relacionado com a descoberta de um novo foco de contaminação a sul de Pequim, no grande mercado de Xinfadi, que vende principalmente carne, peixe e legumes.





As autoridades sanitárias já ontem tinham ordenado o encerramento do mercado e o confinamento de 11 áreas residenciais vizinhas.