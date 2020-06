Mais atualizações



O próximo ano letivo vai começar entre 14 e 17 de setembro. O Governo garante que o objetivo é voltar às aulas presenciais

Houve discriminação, racismo e preconceito contra minorias étnicas e pessoas mais desfavorecidas na forma como a polícia atuou em diversos países europeus durante o confinamento.Antena 1A denúncia é da Amnistia Internacional, que avaliou a atuação policial em doze países europeus durante o confinamento.Na semana em que termina o ano letivo, um estudo da Universidade Nova de Lisboa revela que houve constrangimentos e desigualdades no ensino o terceiro período.Antena 1Concluiu também que dois terços dos alunos vão ser avaliados sem terem feito testes no terceiro período e que um quarto dos professores, pelo menos, não deram matéria nova, apenas fizeram revisões do que já tinha sido ensinado nos dois primeiros períodos.A Assembleia da República debate esta quarta-feira um projeto de lei do Bloco de Esquerda para reduzir o número de alunos por turma, tendo em conta a pandemia da Covid-19.O diploma propõe reduzir o número de alunos por turma no ano letivo de 2020/2021, no pré-escolar, ensino básico e secundário. Prevê, concretamente, que "o número de alunos por turma corresponderá a um mínimo de 15 e um máximo de 20".Na semana passada, em declarações à agência Lusa, a deputada Joana Mortágua acusou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, de estar em silêncio sobre o plano para o regresso às escolas no próximo ano letivo e deixar assim o país "em suspenso".A deputada bloquista afirmou ainda que o partido agendou esta iniciativa com o intuito de alertar para a necessidade de preparar o início do próximo ano letivo, uma vez que "é fundamental que as crianças voltem para a escola"."A prioridade do Bloco de Esquerda é pensar em que condições é que as crianças podem voltar à escola com segurança. Com segurança para as suas famílias, para os professores, para os funcionários. e a única forma é reduzir os grupos", explicou.A pandemia da Covid-19 provocou já mais de 100 mil mortos na América Latina e Caraíbas, mais de metade no Brasil, segundo um balanço da agência de notícias France Presse, a partir de dados oficiais.A região contabiliza mais de 2,1 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia.Os países mais afetados são o Brasil, México, Peru e Chile.As autoridades da Índia registaram 465 mortes e 15.968 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 14.476 e de infetados para 456.183. É uma nova marca diária.O Ministério indiano da Saúde adiantou ainda que Bombaim e Nova Deli são as cidades mais atingidas e que a taxa de recuperação continua a melhorar, situando-se em 56,38 por cento.Os Estados de Maharashtra, Nova Deli e Tamil Nadu são os mais afetados, com quase 60 por cento de todos os casos na Índia.Nova Deli assume-se concentra nesta altura as maiores preocupações do Governo, criticado pelo baixo volume de testes e pela escassez de camas hospitalares.Com o aumento das infeções na capital, o Executivo estimou que terá quase 550 mil casos até ao final de julho.A Índia é o quarto país mais atingido pela pandemia da Covid-19 no mundo, depois de Estados Unidos, Rússia e Brasil.O México registou 6288 infetados com a Covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde diário, e mais 759 mortes, o que elevou o total de óbitos para 23.377, informaram as autoridades.Desde o início da pandemia, o México já identificou 191.410 casos, com as entidades oficiais a admitirem que o número será mais alto, uma vez que até ao momento foram realizados apenas cerca de meio milhão de testes, um por cada 250 habitantes.O México também possui uma taxa extremamente alta de infeções entre os profissionais de saúde: cerca de 39 mil dos casos confirmados (20 por cento do total), registando-se ainda 584 mortes entre médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários de hospitais.O Brasil voltou a registar mais de mil mortes diárias devido à Covid-19, com 1374 óbitos e 39.436 novos casos nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do país.De acordo com o Executivo, 556 das 1374 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos últimos dados.O Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, totaliza agora 52.645 vítimas mortais e 1.145.906 pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.O Brasil é também a segunda nação com mais doentes recuperados do novo coronavírus (613.345), apenas atrás dos Estados Unidos da América, sendo que 479.916 doentes continuam sob acompanhamento.Segundo a tutela da Saúde, a letalidade da doença no país sul-americano mantém-se nos 4,6%, registando uma incidência de 25,1 mortes e 545,3 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes (a população do Brasil é de cerca de 210 milhões de pessoas).O foco da pandemia no país é o Estado de São Paulo, que concentra 229.475 casos de infeção e 13.068 vítimas mortais, tendo registado nas últimas 24 horas um recorde de mortes.As mais altas figuras do Estado reúnem-se esta quarta-feira com médicos e especialistas para um ponto de situação sobre a evolução da Covid-19.O encontro tem lugar na sede do Infarmed em Lisboa.Vão estar presentes o Presidente da República, O Presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, os partidos com assento parlamentar e ainda os parceiros sociais.