Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a progressão do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal registou no sábado mais seis mortos relacionados com a Covid-19 e mais 323 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Os dados da DGS indicam 1.561 mortes relacionadas com a covid-19 e 41.189 casos confirmados desde o início da pandemia.

Mais atualizações









08h10 - Multas para quem não cumprir normas anti-covid-19 entram em vigor



Entraram no sábado em vigor as multas para quem não cumprir as regras definidas pelo governo para as várias fases de confinamento.



As coimas variam entre os 100 e 500 euros para particulares e entre mil e cinco mil euros para empresas.

Entraram no sábado em vigor as multas para quem não cumprir as regras definidas pelo governo para as várias fases de confinamento.As coimas variam entre os 100 e 500 euros para particulares e entre mil e cinco mil euros para empresas.





08h09 - Covid-19 obriga a novas regras de embalamento e armazenamento agrícola



As centrais de embalamento e armazenamento de produtos agrícolas vão ter de seguir novas orientações, para diminuir o risco de contágio por Covid 19.



Medidas reveladas durante uma visita da ministra da agricultura ao Montijo.

As centrais de embalamento e armazenamento de produtos agrícolas vão ter de seguir novas orientações, para diminuir o risco de contágio por Covid 19.Medidas reveladas durante uma visita da ministra da agricultura ao Montijo.





08h08 - Moçambique. Portugueses prioritários sem lugar em voo de repatriamento



Dezenas de portugueses com necessidades de cuidados médicos ou dificuldades financeiras não conseguiram lugar no avião de repatriamento que foi enviado para moçambique.



Aguardavam o regresso prioritário a Portugal desde o inicio da pandemia, mas ficaram em terra.

Dezenas de portugueses com necessidades de cuidados médicos ou dificuldades financeiras não conseguiram lugar no avião de repatriamento que foi enviado para moçambique.Aguardavam o regresso prioritário a Portugal desde o inicio da pandemia, mas ficaram em terra.





08h07 - Pandemia em Lisboa afeta negativamente turismo da Madeira



Os números da pandemia na zona de Lisboa estão também a influenciar impacto no turismo da Madeira.



Os hotéis da região começam já a registar mais cancelamentos.



Muitos turistas estrangeiros já desistiram de vir a Portugal no Verão.

Os números da pandemia na zona de Lisboa estão também a influenciar impacto no turismo da Madeira.Os hotéis da região começam já a registar mais cancelamentos.Muitos turistas estrangeiros já desistiram de vir a Portugal no Verão.





08h05 - Surto de Covid-19 em Reguengos suspende férias de profissionais de saúde



Estão suspensas até 10 de julho as férias dos profissionais de saúde no Alentejo.



O surto de Covid 19 em Reguengos de Monsaraz continua a alastrar à comunidade.



Hoje há mais cinco infectados fora do lar onde foi detectado o primeiro foco da doença.



No total nesta região há agora 137 pessoas com o novo coronavírus. Três pessoas já morreram.

Estão suspensas até 10 de julho as férias dos profissionais de saúde no Alentejo.O surto de Covid 19 em Reguengos de Monsaraz continua a alastrar à comunidade.Hoje há mais cinco infectados fora do lar onde foi detectado o primeiro foco da doença.No total nesta região há agora 137 pessoas com o novo coronavírus. Três pessoas já morreram.





Os dados do último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de sexta-feira, indicam mais 323 casos - 79 por cento dos casos é na região de Lisboa e Vale do Tejo.Morreram mais seis pessoas para um total de 1561.Estão internadas 457. Setenta encontram-se em unidades de cuidados intensivos.Desde o início do surto, já foram identificadas 41.189 infeções.O número de recuperados aumentou para 26.864.A pandemia da Covid-19 já causou quase 495 mil mortes e infetou mais de 9,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano soma atualmente os números mais expressivos de casos e mortes.A Covid-19 é a doença transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.