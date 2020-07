Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

6h40 - Ponto de situação



Começa esta quarta-feira o desconfinamento do país a três velocidades. Estão vigor desde a meia-noite os modos distintos.



Portugal continental está agora em situação de alerta, a menos gravosa; a Área Metropolitana de Lisboa está em situação de contingência, ou seja, intermédia; dezanove freguesias dos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra e Amadora mantêm a situação de calamidade, a mais grave.As medidas do estado de calamidade aplicam-se apenas às 19 freguesias dos concelhos de Amadora, Odivelas, Sintra, Loures e Lisboa.





Para as 19 freguesias em estado de calamidade aplica-se o dever cívico de recolhimento domiciliário. As pessoas só podem sair de casa para ir trabalhar, ao supermercado e a farmácias.



Ficam proíbidas as feiras e mercados e os ajuntamentos são limitados a cinco pessoas.



Vai ser reforçada a vigilância dos confinamentos obrigatórios.



Já o estado de contingência na Área Metropolitana de Lisboa significa que os super e hipermercados voltam a encerrar às 22h00. As demais lojas fecham às 20h00, com exceção dos restaurantes e serviços de entrega ao domicílio.

Multas para quem prevaricar

Reabertas as fronteiras com Espanha

Tráfego aéreo

O mesmo critério das "viagens essenciais" aplica-se aos voos com origem nos Estados Unidos.



O quadro em Portugal



O quadro internacional

Exceção também para os postos de abastecimento de combustível, as clínicas e consultórios, as farmácias e os equipamentos desportivos.Mantém-se ainda a proibição de venda de álcool nas estações de serviço e os ajuntamentos estão limitados a dez pessoas.Para pessoas singulares, a multa será entre os 100 e os 500 euros. No caso das empresas será entre mil e cinco mil euros.As coimas podem ser aplicadas a quem não utilizar máscara nos locais obrigatórios e quem não mantiver o distanciamento social ou não respeitar o límite máximo para ajuntamentos.As forças de segurança passam a ter maior capacidade de intervenção e estão autorizadas a autuar.Erguem-se esta quarta-feira todas as barreiras em todos os pontos de passagem. Os automobilistas já podem passar para os dois lados.As fronteiras entre Portugal e Espanha foram encerradas há três meses e meio por causa da pandemia.A reabertura oficial é assinalada com cerimónias, ao mais alto nível, na fronteira entre entre Elvas e Badajoz.A cerimónia acontece esta manhã e vai juntar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Rei de Espanha, Felipe VI, e ainda os chefes dos governos dos dois países, António Costa e Pedro Sánchez.O Governo decidiu prolongar medidas restritivas do tráfego aéreo de e para Portugal. Mas há exceções.Até 15 de julho, está autorizado o tráfego aéreo com destino e origem em Portugal de todos os voos de e para os países que integram a União Europeia, do Reino Unido e dos países associados ao Espaço Schengen, que inclui o Liechtenstein, a Noruega, a Islândia e a Suíça.Há ainda países "com uma avaliação positiva" para onde os voos estão autorizados, mas ficam dependentes de uma "confirmação de reciprocidade". Na lista de países sujeitos a esta condição encontram-se a Argélia, o Canadá, a Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia e China.Para os países que não integram a União Europeia ou o Espaço Schengen também há exceções, sobretudo para "para viagens essenciais". Este critério aplica-se aos países de expressão oficial portuguesa, sendo que do Brasil apenas serão admitidos os voos provenientes de e para São Paulo e de e para o Rio de Janeiro.Há ainda uma regra que tem de ser cumprida: os passageiros dos voos provenientes dos países de língua oficial portuguesa e dos EUA têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de teste à Covid-19, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas antes do embarque, sob pena de lhes ser recusada a entrada em território nacional.De acordo com os dados do último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido na tarde de terça-feira, o número de novos infetados em Portugal desceu para o valor mais baixo desde 14 de junho.Há mais 229 casos para um total de 42.141. Morreram mais oito pessoas, para um total de 1576 óbitos.Estão internados 491 doentes, dos quais 73 em unidades de cuidados intensivos.Já recuperaram da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 27.505 pessoas.A pandemia do novo coronavirus já provocou quase 507 mil mortos e infetou mais de 10,37 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Os Estados Unidos são o país com mais mortes (126.512) e mais casos de infeção (mais de 2,61 milhões).Seguem-se Brasil (59.594 mortes, mais de 1,40 milhões de casos), Reino Unido (43.730 mortos, mais de 312.500 casos), Itália (34.767 mortos e mais de 240 mil casos), França (29.843 mortos, mais de 201 mil casos) e Espanha (28.355 mortos, mais de 249 mil casos).A Rússia, com 9306 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois de América e Brasil, com mais de 646 mil, seguindo-se a Índia, com mais de 566 mil casos e 16.893 mortos.