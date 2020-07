Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h23 - EUA com 706 mortos e mais de 48 mil infetados em 24 horas



Os Estados Unidos registaram 706 mortos e 48.830 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. O país soma 128.028 óbitos e 2.678.202 casos desde o início da pandemia, segundo o balanço realizado até à 1h00 desta quinta-feira em Lisboa.



A média de novos casos diários nos Estados Unidos está desde a semana passada acima dos 40 mil, muito por causa da propagação do novo coronavírus nos estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia e Arizona.



Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 394.079 casos confirmados e 32.043 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.



Só na cidade de Nova Iorque, morreram 23.104 pessoas.



Nova Iorque é seguida pela vizinha Nova Jérsia, com 15.078 mortos, Massachusetts, com 8053, e Illinois, com 6951.



Outros Estados com um grande número de mortes são a Pensilvânia (6684), Michigan (6198), Califórnia (6152) e Connecticut (4324).



Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 233.692 casos.



Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.



A ministra da Saúde nega que a pandemia da Covid-19 em Portugal esteja fora de controlo. Na Grande Entrevista da RTP3, transmitida na última noite, Marta Temido admitiu que, neste momento, a maior dificuldade é quebrar as cadeias de transmissão.O presidente da Câmara de Lisboa veio agora dizer que as críticas que teceu sobre o combate à Covid-19 são apenas para as chefias regionais.





A governante assumiu, ainda assim, que houve falhas no combate à propagação do novo coronavírus.



Em resposta a críticas enunciadas no início da semana pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, em entrevista à TVI24, Temido recusou a ideia de que as chefias de saúde pública na região da capital sejam incompetentes.

Dos 1579 óbitos ocorridos até agora no país, quase 600 deram-se em lares.



Mas admitiu que o autarca possa ter razão em algumas das afirmações que faz.Por sua vez, o primeiro-ministro veio considerar compreensível a frustração dos autarcas da Área Metropolitana de Lisboa.Há um foco de infeção numa fábrica de conservas de Vila do Conde. A informação foi confirmada pela Administração Regional de Saúde do Norte.avança que pelo menos dez pessoas estão infetadas e que os dois primeiros casos foram detetados na segunda-feira. As pessoas que contactaram com as duas trabalhadoras infetadas estão a ser testadas.A empresa situa-se nas Caxinas e tem 170 trabalhadores.No Hospital Egas Moniz, aumentou o número de infetados. São agora 31: onze médicos, oito enfermeiros e 12 doentes.O primeiro caso foi identificado no Serviço de Medicina Interna.Os doentes com o novo coronavírus foram transferidos para uma enfermaria do Hospital São Francisco Xavier.Dos 19 médicos e enfermeiros contaminados, apenas um está internado. Todos os outros não apresentam, por agora, sintomas e estão em casa para isolamento profilático.No lar de Reguengos de Monsaraz morreu mais uma pessoa. A sexta vítima ligada a este foco é uma funcionária e morreu quarta-feira nos cuidados intensivos do Hospital de Évora, onde estava internada.A vítima tinha 40 anos.Em Reguengos de Monsaraz há 96 casos ativos no lar, a origem do foco, e 44 na comunidade.No Hospital de Évora estão internados 11 utentes do lar, dos quais três nos cuidados intensivos.Na Guarda Nacional Republicana de Bragança, há 29 militares em isolamento. Estiveram em contacto com um outro, que testou positivo, e vão ser todos testados na próxima semana.Nas unidades de Vimioso e Miranda do Douro foram detetados outros dois casos positivos, que obrigaram ao confinamento de todos os restantes militares.Os cinco postos territoriais do distrito de Bragança foram entretanto descontaminados.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido na tarde de quarta-feira, morreram mais três pessoas em Portugal, para um total de 1569 desde o início da pandemia.Há mais 313 novos casos num total de 42.454Estão atualmente internadas 503 pessoas. Já recuperaram 27.798.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 512 mil mortos e infetou mais de 10,56 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Os Estados Unidos, que tiveram a primeira morte associada ao novo coronavírus no início de fevereiro, são o país mais atingido, com 127.681 mortes e 2.658.324 casos.Pelo menos 720.631 pessoas foram declaradas curadas até hoje pelas autoridades norte-americanas.Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 59.594 mortes e 1.402.041 casos, o Reino Unido, com 43.906 mortes e 313.483 casos, a Itália, com 34.788 mortes e 240.760 casos) e a França, com 29.861 mortos e 202.126 casos.