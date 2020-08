Mais atualizações

A Comissão Nacional de Saúde da China registou 43 novos casos confirmados de coronavírus no domingo, 28 dos quais contágios locais na região oeste de Xinjiang, onde há três semanas surgiu um surto.Todos os casos em Xinjiang ocorreram por contágio local, tal como outros oito, em Liaoning, na província nordeste da China, o outro surto ativo no país.O país identificou ainda sete casos entre viajantes oriundos do exterior.Até à meia-noite local (17h00 de domingo em Lisboa), dez pessoas receberam alta, pelo que o número total de casos ativos na China continental se fixou em 781, entre os quais 35 permanecem em estado grave.A Comissão não referiu novas mortes por Covid-19, mantendo-se o total desde o início da pandemia em 4634, entre as 84.428 pessoas infetadas oficialmente diagnosticadas na China.O primeiro-ministro do Kosovo anunciou no domingo que o teste de Covid-19 que realizou deu resultado positivo e que ficará isolado em casa durante as próximas duas semanas."Vou cumprir as minhas obrigações a partir de casa", disse Avdullah Hoti em mensagem publicada na rede social Facebook.O governante adiantou ainda que, além de uma tosse ligeira, não tem sintomas.O Kosovo registou um forte aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas, o que levou o Governo da antiga província sérvia a declarar o recolher obrigatório noturno e restrições à circulação para pessoas com mais de 65 anos.O uso de máscaras é obrigatório em qualquer circunstância e estão proibidas cerimónias religiosas e reuniões com mais de cinco pessoas.Perto de 40 por cento das nove mil pessoas infetadas e mais de metade das 249 mortes contadas desde março no Kosovo ocorreram nas últimas duas semanas.O México já registou 47.746 óbitos e 439.046 contágios desde o início da pandemia. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, é o terceiro país com o maior número de mortes devido à Covid-19, só ultrapassado por Estados Unidos e Brasil, e é o sexto com mais casos.Os registos oficiais têm sido questionados desde a deteção do primeiro caso, uma vez que as autoridades sanitárias se recusaram a realizar testes em massa. O México é mesmo um dos países da OCDE que aplica menos testes.Investigações jornalísticas baseadas em certidões de óbito calculam que, na Cidade do México, o número de mortes seja três vezes maior do que o detetado.Trabalhadores independentes da área da Cultura, entidades artísticas e espaços atingidos pelo impacto económico da pandemia dispõem, a partir desta segunda-feira, de três linhas de apoio social.Trata-se de mecanismos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) aprovado em junho passado.O apoio visa técnicos, artistas, autores e outros profissionais que tenham requerido ou recebido apoio extraordinário da Segurança Social enquanto trabalhadores independentes e que se candidataram a um máximo de 1316,43 euros.Os requerentes que forem aceites nesta linha de apoio terão de descontar o apoio extraordinário de 219 euros que receberam da Segurança Social em abril e em maio. Ou seja, em vez de um máximo de 1316,43 euros, receberão 877 euros.