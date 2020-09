Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Nas últimas 24 horas Portugal registou mais 388 casos e três pessoas morreram.

7h45 - China soma 24 dias consecutivos sem casos locais de contágio



A China atingiu hoje 24 dias consecutivos sem registar casos locais de covid-19, já que os dois novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas são todos oriundos do exterior, informaram as autoridades.



A Comissão de Saúde da China detalhou que os casos importados foram diagnosticados no município de Xangai e na província de Sichuan.



As autoridades informaram ainda que, nas últimas 24 horas, 12 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país asiático se fixou em 165, incluindo dois em estado considerado grave.



Desde o início da pandemia, a China registou 85.146 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.







7h30- Resultado do teste à covid-19 do primeiro-ministro francês é negativo



Jean Castex realizou o teste despois de contactar com o responsável pela Volta à França, que está infetado com o novo coronavírus.



O primeiro-ministro vai repetir o teste e continua a cumprir isolamento preventivo.





7h05 - Teste da vacina de Oxford suspenso





A farmacêutica AstraZeneca, que está a desenvolver uma vacina contra a covid-19 com a Universidade de Oxford, suspendeu os testes da fase final, após um dos voluntários ter ficado doente.







A informação foi avançada na noite de terça-feira pelo `site` de informação especializado em saúde Stat News. Foi confirmado pela farmacêutica, num comunicado enviado à CNN.







Esta é uma das vacinas que deveria chegar a Portugal, no âmbito do processo coletivo da União Europeia. Nesse processo, Portugal receberia 6,9 milhões de doses.





Covid-19. Teste da vacina de Oxford suspenso https://t.co/BARER5UuUl — RTPNotícias (@RTPNoticias) September 9, 2020

"Como parte dos testes globais controlados e randomizados em andamento da vacina de Oxford contra o coronavírus, o nosso processo de revisão padrão desencadeou uma pausa na vacinação para permitir a revisão dos dados de segurança", indicou a companhia nesse comunicado.



A AstraZeneca frisou que se trata de "uma ação de rotina, que deve acontecer sempre que houver uma doença potencialmente inexplicada num dos ensaios, enquanto ela é investigada", de forma a garantir que é mantida "a integridade dos ensaios".

Reino Unido vai proibir ajuntamentos com mais de seis pessoas

Quarentenas de sete dias em França

O Conselho Científico francês dá parecer positivo à vontade do governo de implementar quarentenas de sete dias para os casos de contacto com doentes positivos ao novo coronavírus.







A medida será decidida pelo governo na sexta-feira.



A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 14 dias. O conselho científico de França alega que a fase mais contagiosa acontece nos primeiros cinco dias depois dos sintomas ou depois do teste positivo.



Para ser implementada esta medida será necessário rapidez nos testes. Neste momento, nas zonas com o vírus mais ativo, em mais de um terço do país, é necessário esperar entre três a seis dias para se conseguir o resultado do teste.

Número de casos aumenta em Portugal

Mais três pessoas perderam a vida com covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico.







A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A medida entra em vigor na segunda-feira e visa travar o aumento do número de infeções pelo novo coronavírus. O número de casos tem aumentado, principalmente entre os mais jovens.Quem não respeitar a regra arrisca a ter de pagar coimas.Nas últimas 24 horas, o Reino Unido registou mais 30 mortes devido à Covid-19 e 2.420 novos casos.Foram registados mais 388 novos casos.255 na Região de Lisboa, o que representa 58% do total nacional. A Norte são mais 119 novos casos, cerca de 31%.Há mais 13 pessoas internadas, e mais uma nos Cuidados Intensivos