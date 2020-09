Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h42 - Peru supera barreira dos 700 mil casos



Nas últimas 24 horas, foram registados mais 6.586 novos casos de infeção e 113 óbitos no Peru.



Desde o início da pandemia, o país registou 707.726 infetados e 30.236 vítimas mortais.

8h23 - Alemanha com quase 1.900 casos em 24 horas



A Alemanha registou 1.892 novos casos de infeção mas últimas 24 horas. Três pessoas morreram.



O país soma agora 255.366 casos positivos e 9.341 óbitos. Desde o início da pandemia, mais de 22 mil pessoas recuperam da doença.







7h55 - Estado de contingência. Quais as medidas em cima da mesa?



A partir da próxima terça-feira, o país passa a estar em estado de contingência e as medidas até agora adoptadas em Lisboa podem estender-se ao resto do país. Medidas como a proibição de ajuntamentos com mais de dez pessoas.





Algumas das medidas em cima da mesa, na reunião de hoje do Conselho de Ministros, que vai definir uma estratégia concreta para impedir uma escalada de contágios pelo novo coronavírus em Portugal, numa altura de fim de férias e início do ano letivo.



7h30 - Índia regista mais de 95 mil casos em novo recorde num só dia







A Índia registou 95.735 casos de covid-19 num só dia, um novo máximo diário, além de 1.172 mortos, segundo as autoridades.







De acordo com o Ministério da Saúde, o total de casos na Índia chegou aos 4,46 milhões, com o número de mortes provocadas pela doença a subir para 75.062.







A capital indiana, Nova Deli, uma das cidades mais atingidas, registou um número recorde de infeções nas últimas 24 horas, com 4.618 casos diagnosticados.







A Índia é o segundo país do mundo com o maior número de casos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro com mais mortos, precedida por aquele país e Brasil.



"O Governo considera que esta mudança significativa nas rotinas, na utilização dos transportes, o regresso às aulas e um regresso mais significativo ao mercado de trabalho, pode necessitar de medidas adicionais", disse então Mariana Vieira da Silva.





Os números dos boletins epidemiológicos dos últimos dias mostram já uma aceleração do número de contágios. O número de infeções disparou, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico. Em 24 horas foram registados mais 646 novos casos. É a maior subida desde 20 de abril, dia em que foram notificados 657.



O número aproxima-se da pior semana de pandemia em Portugal: foi na segunda semana de abril quando a média de casos era de 780.



O pico diário foi a 10 de abril, com 1.516 novas infeções.



Neste último boletim há também a registar mais três mortos.



O ministro da Educação revelou o alargamento do projeto até ao 12º ano. Para já, o Estudo em Casa será uma ferramenta complementar, acessível a todos os alunos. Mas, num cenário de incerteza, pode ser uma solução, caso seja necessário voltar ao ensino à distância.