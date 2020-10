Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.153 novos casos e 13 mortos.

Hospital Amadora-Sintra constrói nova UCI que deverá abrir em dezembro

O Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) vai construir uma nova Unidade de Cuidados Intensivos para reforçar a sua resposta no contexto da pandemia covid-19, uma obra orçada em 801.900 euros e que deverá entrar em funcionamento em dezembro.







A construção da nova Unidade de Cuidados Intensivos de nível II (UCI II) está prevista começar na segunda-feira e deverá estar concluída a 10 de dezembro, avançou o presidente do Conselho de Administração Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca [HFF].





Este investimento representa um aumento de 15 camas, face às atuais quatro existentes neste nível II e a equipa médica que a irá integrar resultará da reorganização da equipa do Serviço de Medicina Intensiva e da contratação de médicos intensivistas, enfermeiros e assistentes operacionais.







Presidente admite mais défice por causa da saúde

No final de uma visita ao município de Vila do Bispo, Marcelo recorreu-se das palavras do ex-Presidente Jorge Sampaio para reafirmar "que a vida nem começa nem acaba no défice".







"O défice é muito importante, mas se for provado que, efetivamente, é preciso mais uns tantos zero vírgula qualquer por cento pela urgência de reforço do orçamento da saúde e os partidos entenderem que assim deve ser, pois assim deve ser", sublinhou.







"É uma obra estruturante para o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca e com um impacto transversal em toda a instituição e na qualidade dos cuidados que prestamos", adiantou Marco Ferreira.A obra estava prevista realizar-se em 2021 mas, também, devido à atual situação de epidemia foi antecipada e vai ser realizada num "período bastante curto", disse, notando que o HFF é dos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo com o maior número de doentes com covid-19 internados desde o início da pandemia.O Presidente da República admite uma subida do défice se o motivo for o reforço de pessoal no Serviço Nacional de Saúde.Marcelo Rebelo de Sousa considera que, se for necessário, nenhum partido vai dizer que não a um reforço do Orçamento da Saúde.O chefe de Estado diz preferir “mil vezes” medidas que evitem novo confinamento. O Presidente avisa que só dentro de duas semanas se pode avaliar a hipótese de Portugal voltar ou não a um novo confinamento.O primeiro-ministro diz que foi mal compreendido na proposta que fez sobre a instalação obrigatória da aplicação Stayaway Covid.António Costa sublinha que o uso obrigatório de máscara é mais restritivo.### 1267944###Alexandra Leitão diz que prefere que a utilização da aplicação Stayaway Covid seja facultativa.Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública recusou-se a responder se tem a aplicação porque considera uma questão de foro pessoal.