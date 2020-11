Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h05 - Um parisiense é infetado a cada 30 segundos, diz ministro francês da Saúde





Um parisiense está a ser infetado pelo novo coronavírus a cada 30 segundos, enquanto a cada 15 minutos há um parisiense a dar entrada no hospital por causa da Covid-19, disse o ministro da Saúde, Olivier Veran, esta terça-feira.



Veran fez os comentários à RTL Radio em resposta às demandas da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, para abrir pequenas livrarias e outras lojas menores para tentar manter o comércio e a atividade social a funcionar, apesar de haver um novo confinamento no país.



Veran disse que qualquer movimento desse tipo era muito arriscado, dadas as altas taxas de infeção de Covid-19 na capital francesa.



"Ela não pode ignorar o facto de que a cada 15 minutos, nos hospitais de Paris, há alguém que foi hospitalizado com Covid. Ela não pode ignorar o facto de que a cada 30 segundos, há um parisiense que foi contaminado", disse Veran.



"Queremos salvar os parisienses e os franceses e fazemos isso com determinação e consistência", acrescentou.







8h53 - Marcelo Rebelo de Sousa admite Estado de Emergência com medidas limitadas



O Presidente da República admite decretar o Estado de Emergência mas afasta um confinamento total. Na entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa disse que houve erros na gestão da pandemia e atrasos na preparação da segunda vaga.



O Presidente da república assumiu a responsabilidade "suprema" pelos erros cometidos.

8h45 - Reino Unido registou mais 136 mortes e 18.950 novas infeções



O Reino Unido registou mais 136 mortes por Covid-19 e 18.950 novas infeções nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos números oficiais divulgados pelo governo britânico, numa semana em que a Inglaterra avança para um novo confinamento.



Segundo autoridades sanitárias, o número total de mortes por coronavírus chegou a 46.853 desde o início da pandemia, enquanto o número total de casos atingiu os 1.053.864.



As infeções estão a acelerar em toda a Inglaterra, o que forçou o governo a decretar um novo confinamento, a partir de quinta-feira e até o próximo dia 2 de dezembro, embora escolas, universidades, supermercados e farmácias continuem abertos.







8h40 - Alemanha regista 15.352 novas infeções e 131 mortos em 24 horas



As autoridades alemãs registaram 15.352 infeções do novo coronavírus nas últimas 24 horas, após o último máximo de 19.059 no sábado, e 131 mortes, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).



Os casos positivos contabilizados desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, somam 560.379 e 10.661 mortes.







8h36 - França considera impor novamente recolher obrigatório em Paris





O governo francês vai reimpor o recolher noturno obrigatório em Paris, e possivelmente na região de Ile-de-France ao redor da capital, para lidar com o aumento dos números da Covid-19, disse o porta-voz do governo Gabriel Attal esta terça-feira.



"Vamos restabelecer o toque de recolher em Paris, e talvez na Ile-de-France. O Ministério do Interior especificará os detalhes no final do dia e será emitido um decreto", disse Attal à TV BFM.



A França relatou um recorde de 52.518 novos casos de Covid-19 na segunda-feira e o número de hospitalizados aumentou em mais de 1.000 pela quarta vez em oito dias, já que a pandemia não mostra sinais de diminuir, apesar do novo bloqueio.



O número de mortos no COVID-19 na França aumentou em 416 para 37.435, em comparação com um aumento de 231 no domingo e uma média móvel de sete dias com um mês de alta de 345.







8h15 - Infarmed suspendeu comercialização de máscaras que tinham indicação CE indevida



O Infarmed suspendeu a comercialização de máscaras cirúrgicas do fabricante Interespuma - Indústrias de Poliuretanos, Lda por apresentarem de forma indevida a marcação CE, anunciou a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.



Numa nota divulgada no `site`, o Infarmed explica que as máscaras em causa (da marca Orthia, do fabricante Interespuma - Indústrias de Poliuretanos, Lda) ostentam a marcação CE indevidamente pois a documentação técnica está incompleta face ao estabelecido na lei.



"O Infarmed determinou a imediata suspensão da comercialização no mercado nacional dos referidos dispositivos", informa a Autoridade Nacional do Medicamento, acrescentando, no entanto, que "poderão ser escoados e utilizados os produtos que já se encontrem no circuito de comercialização".





PR reúne-se com parceiros sociais para avaliar declaração de estado de emergência



As centrais sindicais, UGT e CGTP, assim como a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) são recebidas pelo Presidente da República para debater a situação da pandemia e o eventual estado de emergência.



Marcelo Rebelo de Sousa recebeu na segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa, e os partidos. O primeiro-ministro pediu ao Presidente que este declarasse o estado de emergência para enfrentar a pandemia, mas de âmbito mais limitado do que o que vigorou em Portugal entre 19 de março e 2 de maio.

PS e PSD aprovam estado de emergência

PSD e PS já a anunciaram que vão aprovar o estado de emergência, caso o Presidente da República o declare. Marcelo Rebelo de Sousa procura consensos, e a viabilização já está garantida.









Marcelo realça dificuldade do combate e assume "responsabilidade suprema" por erros

O Presidente da República, em entrevista à RTP, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, disse compreender "as críticas, as angústias e o estado de espírito dos portugueses, muitos", que "apontam erros, atrasos, contradições, ziguezagues" na resposta a esta pandemia.



No entanto, salientou que desde março "a pandemia nunca parou" e interrogou: "Quem é que pode planear quando os problemas estavam a surgir todos os dias? Planeava-se, mas no dia seguinte já estava ultrapassado. Eu era o primeiro a dizer: tem de se planear".



"Eu não estou a absolver erros nem a dizer que não houve erros. Eu sou o maior responsável por eles, porque o Presidente da República é o maior responsável por aquilo que corre mal em Portugal", acrescentou o chefe de Estado.

Entrevista ao PR. Está a ser ponderado um "Estado de Emergência diferente, muito limitado" https://t.co/C4Pe9s2ZRW — RTPNotícias (@RTPNoticias) November 3, 2020

Confrontado com o facto de o Presidente não ter funções executivas, contrapôs: "Mas dá cobertura política. Portanto, eu sou o maior responsável por o que aconteceu".

Termina proibição de circular entre concelhos

A proibição de circular entre concelhos terminou às 6 da manhã. Vigorava desde a meia-noite do dia 30 de outubro, abrangendo o fim de semana do dia de Todos os Santos.



De norte a sul do país, PSP e GNR estiveram as patrulhar as estradas



As autoridades revelaram que a maioria dos automobilistas cumpriram as regras em vigor.



A partir de quinta-feira, vão ser aplicadas medidas especiais em 121 concelhos que têm mais de 240 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, incluindo um "dever de permanência no domicílio", teletrabalho obrigatório, e encerramento do comércio até às 22h00 e dos restaurantes até às 22h30.

Europa. Pandemia permanece fora de controlo

Os países europeus agravaram as restrições sanitárias, mas a segunda vaga da pandemia permanece fora de controlo.

Apesar do reforço das medidas, França e Espanha voltaram a registar novos máximos de contágios.