O Executivo de António Costa reúne-se este sábado, em Conselho de Ministros extraordinário, tendo em vista materializar as medidas que vão enquadrar o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, a vigorar entre a próxima segunda-feira e 23 de novembro.Antes de decretar o estado de emergência por 15 dias, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu o Governo, que deu parecer favorável na quinta-feira, e teve a luz verde do Parlamento, na sexta-feira, com votos a favor de PS, PSD e CDS-PP, abstenções de BE, PAN e Chega e votos contra de PCP, PEV e Iniciativa Liberal.O novo decreto de estado de emergência não contempla o confinamento compulsivo. Segundo o primeiro-ministro, apresenta "quatro dimensões". A primeira visa permitir restrições às deslocações, "designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco" e "durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana".Permite também a imposição de controlos de temperatura corporal e testes de diagnóstico do novo coronavírus para acesso a determinados locais e a mobilização de trabalhadores e das Forças Armadas e de segurança para o reforço das autoridades de saúde em inquéritos epidemiológicos e no rastreio de contactos.

Ainda de acordo com o decreto de Marcelo Rebelo de Sousa, poderão ser utilizados pelas autoridades públicas recursos, meios e estabelecimentos de saúde dos sectores privado, social e cooperativo, "preferencialmente por acordo" e "mediante justa compensação", para o tratamento de doentes com Covid-19 ou de outras doenças.No passado sábado, o Governo esteve igualmente reunido em Conselho de Ministros para aprovar um conjunto de medidas para o reforço da prevenção da Covid-19 e durante a qual o primeiro-ministro anunciou que iria propor ao Presidente da República uma audiência para declaração do estado de emergência.Na segunda-feira António Costa pediu ao Presidente da República a declaração do estado de emergência, de forma "preventiva", para enfrentar a pandemia de Covid-19 e eliminar dúvidas jurídicas sobre a ação do Governo.Já esta sexta-feira, em entrevista à Antena 1, o chefe do Governo afirmou que as medidas incluídas no decreto de estado de emergência não terão de ser todas adotadas em simultâneo."No limite [o estado de emergência] poderá ir até ao fim da pandemia, mas isso não quer dizer que as medidas, em concreto, durem permanentemente. Podemos ter medidas que durem um fim de semana, como aconteceu na semana passada, e a seguir desaparecem", disse Costa.Numa mensagem ao país, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou ontem ter assinado o decreto do segundo estado de emergência.O Presidente reiterou que se trata de um estado de emergência "muito limitado e largamente preventivo" e referiu que o mês de novembro é "um teste" para evitarmos "restrições mais drásticas".Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que estamos perante uma "evolução negativa e muito rápida" da pandemia, "que importa conter, aprendendo também com aquilo que, em diversos domínios, não correu bem no passado".Tal como já tinha anunciado, este é um estado de emergência "muito limitado, sem confinamentos compulsivos e largamente preventivo, porque se concentra na prevenção de um crescimento da pandemia, embora reforce a resposta das estruturas de saúde".Este novo estado de emergência, segundo explicou o Presidente da República, "permite alargar o rastreio, o despiste e o contacto com centenas de milhares de concidadãos, nomeadamente recorrendo às nossas excecionais Forças Armadas e de segurança".Dá ainda cobertura jurídica a "novas medidas, como o limite da circulação em certas horas e dias em municípios de mais alto risco" e apela a uma "maior articulação, preferencialmente por acordo e sempre com justa compensação entre o Serviço Nacional de Saúde e os setores privado e social ou cooperativo".Portugal voltou na sexta-feira a atingir um novo máximo de casos diários, ao reportar mais 5550 infeções e 52 mortes em 24 horas.O maior número de casos diários havia sido alcançado a 30 de outubro, quando foram registadas 4656 novas infeções em 24 horas. No entanto, a 4 de novembro foram registados 7497 novos casos de infeção, ao ser incluído na contagem o somatório de 3570 casos decorrentes do atraso no reporte laboratorial, sobretudo por parte de um laboratório do Norte, desde 30 de outubro.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2793 mortes e 166.900 casos de infeção, encontrando-se agora ativos 70.354 casos.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde refere que, das 52 mortes registadas desde quinta-feira, 25 ocorreram na região Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro e seis no Alentejo.Estão internadas 2425 pessoas, mais 63 do que na quinta-feira. Em unidades de cuidados intensivos estão 340 pessoas - mais 20.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Covid-19 é a doença causada por um novo coronavírus, identificado como SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro do ano passado em Wuhan, cidade do centro da China.Na Europa, a França voltou a registar, na sexta-feira, um novo recorde de infeções. O país registou nas últimas 24 horas 60 mil novos casos e 800 mortes.Também a Itália voltou a registar um novo recorde de contágios, com um total de 37 mil novos casos em 24 horas.