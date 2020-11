Na restauração, a hora de encerramento antecipada fez cair o número de reservas.



O Governo está a preparar mais um pacote de medidas de apoio à restauração. Em entrevista à TVI, o primeiro-ministro adiantou que esse apoio vai ter em conta a faturação das empresas.



O quadro em Portugal

O quadro internacional



Portugal passou a primeira noite de recolher obrigatório deste novo estado de emergência. A medida está em vigor nos 121 concelhos mais afetados pela pandemia.Em caso de incumprimento, a polícia pode obrigar as pessoas a regressarem a casa.A RTP esteve na última madrugada nas ruas de Lisboa. Zonas do centro da cidade que, por norma, têm movimento estavam quase vazias. E a maioria das pessoas que estiveram na rua apresentavam justificação.No Porto, a situação foi semelhante. Comércio e restauração encerrararam mais cedo e as ruas estavam quase desertas mesmo antes das 23h00.A PSP levou a cabo uma operação em vários pontos da cidade para fiscalizar os motivos pelos quais se circulava nas estradas após o recolher obrigatório.Em comunicado, a estrutura afirma que a ausência de clientes, em particular aos fins de semana, levará a uma perda de parte substancial das receitas das empresas.A Câmara Municipal de Peso da Régua adotou medidas complementares de apoio à restauração.Vai ser emitido um vale de um euro por metro cúbico de água utilizado, que pode ser descontado em dezembro, no comércio tradicional e restauração.Os proprietários de restaurantes vão ainda receber o IMI referente a dois meses. E até ao final do ano não pagam luz e saneamento.Morreram mais 63 pessoas e há mais 4096 infetados, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira.O Governo promete um reforço do Serviço Nacional de Saúde. O primeiro-ministro anunciou ontem, em Évora, mais camas para os cuidados intensivos já este ano.Na cerimónia de adjudicação do novo hospital central do Alentejo, António Costa adiantou que o objetivo é atingir em 2021 a média da União Europeia.Para já , numa situação crítica, o país tem capacidade para 18.077 camas, 852 em cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Em comunicado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adianta que interrompeu o ensaio clínico da vacina contra a Covid-19 "após a ocorrência de um evento adverso grave", a 29 de outubro."Com a interrupção do estudo, nenhum novo voluntário poderá ser vacinado", precisou a agência, acrescentando que vai "avaliar os dados observados até o momento e julgar o risco/benefício da continuidade" dos testes.A suspensão dos ensaios clínicos da Coronavac, que envolve nove mil voluntários, ocorreu um dia depois de o gigante farmacêutico norte-americano Pfizer anunciar que a sua vacina contra a Covid-19 alcançou 90 por cento de eficácia nos testes.