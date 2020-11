Mais atualizações

8h03 - EUA ultrapassam 187 mil casos num só dia







Os Estados Unidos registaram 187.095 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, quase mais 45 mil infeções que no dia anterior.







O país acumulou mais de 10,7 milhões de casos desde o início da pandemia, contando ainda 244.217 mortos, dos quais 1.596 só nas últimas 24 horas.

Ponto da situação





A circulação em Portugal será limitada neste e no próximo fim de semana a partir das 13h00 no âmbito do estado de emergência, aplicado aos concelhos mais atingidos. A medida é contestada por vários setores, sobretudo do comércio e restauração.







De fora destas limitações estão as farmácias, clínicas e consultórios, veterinários, estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 metros quadrados, bombas de gasolina, padarias e funerárias.



Numa mensagem de vídeo, o primeiro-ministro apela ao cumprimento das regras e diz que estas medidas se tratam de "um mal menor".







"Este fim de semana vai ser muito diferente, vamos ter de ficar em casa à tarde e à noite. Vai ser muito duro para todos, que gostariam de fazer livremente aquilo que lhes apetecesse", declarou António Costa, salientando a gravidade da atual segunda vaga da pandemia.







Na sexta-feira Portugal registou 6.653 novos casos diários, quatro vezes mais do que o pior dia da primeira vaga, no mês de abril, em que foram registados 1516 novos casos diários.







Registaram-se ainda 69 óbitos. São, no total, 3.250 as vítimas mortais desde o início da pandemia.



O número de casos ativos nesta altura aumentou. São mais 2.891 casos, num total de 84.032 casos.







Há mais cinco pessoas internadas, num total de 2.799 pessoas. Há mais cinco pessoas que precisam de cuidados intensivos. São 388 as pessoas que estão em cuidados intensivos.





O Norte do país continua a registar o maior aumento de infeções e está entre as regiões da Europa com a incidência mais alta de novos Casos.