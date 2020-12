Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional

8h29 - Governadora de Tóquio exclui anulação dos Jogos Olímpicos



A governadora de Tóquio não vê "qualquer cenário" suscetível de levar à anulação dos Jogos Olímpicos, adiados para o verão de 2021 devido à pandemia da covid-19.



Yuriko Koike reconheceu que uma maioria do público japonês continua a opor-se à realização em 2021 dos Jogos Olímpicos de Tóquio, devido a um aumento dos casos de covid-19, mas disse estar convencida que estas preocupações podem ser ultrapassadas.



"O público japonês e os residentes de Tóquio estão focados na situação atual", declarou Koike. "Nós estamos voltados para o futuro", acrescentou.



A responsável advertiu que o futuro de Tóquio2020, inicialmente marcado para o verão deste ano, terá um impacto nos futuros eventos olímpicos, como os Jogos de inverno de 2022 em Pequim e os Jogos de verão de 2024 em Paris.



Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram os primeiros da história a serem adiados em tempo de paz e um novo adiamento foi já excluído pelos organizadores e responsáveis japoneses.





A distinção, que decorre da avaliação de um júri internacional de 16 especialistas do sector da saúde, recai sobre mais de uma centena de instituições de 28 países que "proativamente colocaram em prática respostas ou ações organizacionais de excelência e com caráter inovador no combate à pandemia Covid-19, a nível regional ou nacional".

Centenas de ventiladores que o Estado comprou desde o início da pandemia acabaram por não chegar aos hospitais.Alguns contratos tiveram de ser cancelados e está também em falta um adaptador de oxigénio. Mesmo assim, o Serviço Nacional de Saúde tem disponiveis nesta altura quase o dobro dos ventiladores.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Brasil aproxima-se da marca de sete milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o país sul-americano somou 181.835 óbitos e 6.927.145 casos de infeção.O Governo brasileiro confirmou a notificação de 433 mortes e 25.193 novos casos de Covid-19 em 24 horas.Recuperaram 6.016.085 pessoas, ao passo que 729.225 permanecem sob acompanhamento médico.A Covid-19 é a doença é causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

"Serviços excecionais" prestados na resposta à pandemia da Covid-19. É o que a Federação Internacional dos Hospitais assinala esta terça-feira, dia escolhido pela estrutura tendo em vista a consciencialização para o trabalho das unidades de saúde em contexto pandémico. Há 13 entidades do Serviço Nacional de Saúde entre 103 instituições de 28 países distinguidas pela estrutura.A Federação Internacional de Hospitais enfatiza que as entidades distinguidas implementaram alterações na prestação de cuidados, nomeadamente inovações tecnológicas no diagnóstico e tratamento, ou a reestruturação dos sistemas de fluxo de trabalho e interação entre médico e doente.Em Portugal, são distinguidos o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, o Hospital de Cascais, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, IPO de Coimbra Francisco Gentil, a Unidade Local de Saúde da Guarda e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).Da lista fazem ainda parte o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Centro Hospitalar Universitário de São João, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SMPS) em parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS).Em comunicado, o Ministério da Saúde sinaliza que os projetos foram apresentados a concurso no "Programa de Reconhecimento da Resposta à Covid-19", que reconheceu ações e respostas de prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo e que foram "para além do exigível".Morreram mais 90 pessoas com Covid-19 em Portugal, segundo o boletim epidemiológico de segunda-feira. No total, desde o inicio da pandemia, foram registados 5649 óbitos.Há ainda a registar 2194 novos casos de infeção, para um total de quase 360 mil desde março.Os internamentos subiram pelo segundo dia consecutivo. Há mais 97 pessoas hospitalizadas. Nos cuidados intensivos estao 513 doentes.Os casos recuperados utrapassaram os 274 mil. Há mais de 71 mil casos ativos.A ministra da Saúde, Marta Temido, apelou ontem a que o Natal seja passado de forma cuidadosa e refletida.