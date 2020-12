Mais atualizações

Balanço da vacinação

Restrições na passagem de ano

O quadro em Portugal

O quadro internacional

A Alemanha reportou 1129 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando assim, pela primeira vez, a barreira do milhar de óbitos diários.O Instituto Robert Koch para doenças infecciosas reportou também 24.740 infetados com o novo coronavírus no mesmo período, um número abaixo do máximo diário de 33.777 atingido em meados de dezembro.O total de contágios confirmados desde o início da pandemia aumentou para 1.687.185, dos quais 1.302.600 foram dados como recuperados. O número acumulado de óbitos subiu para 32.107.Portugal vai receber mais cerca de dois milhões de doses da vacina da Pfizer e da BioNTech além do que estava previsto, apurou a Antena 1 junto do Ministério da Saúde.É parte que cabe a Portugal na nova encomenda de 100 milhões de doses feita pela União Europeia. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia na conta oficial na rede social Twitter.No total, os 27 Estados-membros vão receber 300 milhões de doses.No total, desde domingo, foram já vacinados 16.701 profissionais de saúde.Na terça-feira, ao fim do terceiro dia da campanha de vacinação, a ministra da Saúde fez um balanço positivo.Marta Temido adiantou ainda que, até agora, não foi detetado nenhum caso de reação grave. Foram relatadas apenas reações leves, mas que não motivaram qualquer notificação.A campanha prossegue nos hospitais e centros de saúde de Portugal continental. É o quarto dia do processo. Esta primeira fase só deverá estar concluída amanhã.O plano de vacinação contra a Covid-19 prevê que, até abril, sejam vacinadas cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse ontem na conferência de imprensa que espera que o país consiga controlar a Covid-19 a médio prazo.O ano novo vai ter mais restrições do que o Natal e as medidas são para todo o país.No dia 31 de dezembro, o recolher obrigatório começa às 23h00.Não haverá fogo de artifício, nem concertos ao ar livre, e não são permitidas festa na rua nem em estabelecimentos de diversão noturna.Nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, o recolher obrigatório é a partir das 13h00. Os restaurantes podem permanecer abertos a partir dessa hora, mas apenas para entregas ao domicílio.Os ajuntamentos estão limitados a seis pessoas e é obrigatório usar máscara e garantir o distanciamento físico.Morreram mais 74 pessoas com Covid-19 em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira.O país soma 6751 óbitos desde março.Há ainda a registar mais 3336 novos casos de infeção.Estavam ontem internados 2930 doentes, menos 37 do que na véspera. Nos cuidados intensivos estão 486 - menos 17.Mais 6112 pessoas conseguiram recuperarar da doença e há 65.457 casos ativos.A variante do SARS-CoV-2 identificada na Inglaterra pode também já estar a circular em Portugal continental.A hipótese foi ontem admitida por João Paulo Gomes, especialista do Instituto Dr. Ricardo Jorge, que confirmou ainda que, na Madeira, há pelo menos 18 casos.A pandemia da Covid-19 provocou já pelo menos 1.775.272 mortes resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Foi igualmente detetada nos Estados Unidos a variante do coronavírus a circular em Inglaterra. O primeiro caso foi diagnosticado no Colorado.A estirpe já foi também encontrada em França, na Jordânia, na Coreia do Sul e no Chile.O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças alertou para o facto de a nova estirpe ser mais contagiosa, apesar de não causar agravamento de infeção.